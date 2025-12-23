Grecia Quiroz dice que no es su prioridad buscar gobierno de Michoacán

Mi atención está en mis hijos y en Uruapan, dice a Mónica Garza

A casi dos meses del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, su esposa y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, habló con la periodista Mónica Garza para el programa Sala de Guerra, del duelo personal, los riesgos de gobernar y la decisión de continuar la línea de confrontación contra el crimen organizado que marcó la administración de su esposo.

Quiroz reconoció que la pérdida no ha disminuido con el paso del tiempo y que el impacto emocional es profundo, especialmente en sus hijos. En el municipio, relató que aún se siente entre la gente la presencia de Manzo, con expresiones públicas de duelo y espacios comunitarios que recuerdan su cercanía con la ciudadanía.

El Dato: Según una encuesta de Consulta Mitofsky, Grecia Quiroz es la alcaldesa con mayor índice de aprobación en el país, con 60.2%, y una desaprobación del 37.9%.

Tras el homicidio, la hoy alcaldesa admitió que su primera reacción fue abandonar el municipio; sin embargo, decidió quedarse al considerar que irse significaba renunciar a la lucha por la que su esposo perdió la vida. Asumió el cargo consciente del riesgo y del miedo permanente que implica gobernar Uruapan, uno de los municipios más complejos del estado en materia de seguridad.

“Lo que yo pensé, sin embargo, lo repito, si yo me iba, y si dejaba esa lucha con la que tanto soñó algún día, sentía que los estaba defraudando, sentía que estaba traicionando. Yo no podía irme y dejar esta lucha en paz, porque él dio su vida por esta lucha. Yo no me podía ir”, dijo.

Sobre la política de seguridad, señaló que su gobierno no pactará con grupos delictivos y que continuará bajo la misma línea de actuación que encabezó Carlos Manzo. Afirmó que la sola representación del municipio implica un conflicto directo con intereses criminales, por lo que optó por mantener una postura de distancia total y conducción institucional.

En materia de seguridad personal, explicó que solicitó apoyo inmediato para proteger a su familia y que, tras su primer acercamiento con el Gobierno federal, recibió escoltas. Aunque dijo sentirse acompañada, aseguró que mantiene medidas de precaución permanentes.

Quiroz reconoció que el respaldo institucional le genera sentimientos encontrados, pues consideró que muchas de las reuniones y apoyos actuales pudieron haberse dado cuando su esposo aún vivía. Aun así, afirmó haber dado un voto de confianza a las autoridades, al considerar que Uruapan requiere atención, inversión y acompañamiento en este momento.

No obstante, reprochó que, pese a que trabaja de la mano con las autoridades locales y federales en las investigaciones para esclarecer los hechos, sospecha que no se está investigando a políticos con quienes en vida Manzo había tenido fuertes fricciones y a quienes, a decir de Quiroz, la figura del líder del Movimiento del Sombrero les incomodaba.

“Es quién ordenó y por qué no sabemos por qué les estorbaba. Para lograr sus objetivos, ellos sabían claramente que Carlos iba a ser gobernador, no solamente gobernador. Yo estoy segura de que Carlos hubiera sido presidente de México. Estoy muy segura de ello”, dijo.

Respecto a la relación con el Gobierno estatal, la calificó como cordial y enfocada al trabajo, con visitas recientes del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y el compromiso de continuar apoyando al municipio, al que describió como uno de los más importantes de Michoacán.

Como presidenta municipal, estableció como prioridad sacar a Uruapan adelante y dejar una administración lo más cercana posible a la visión de su esposo. Reconoció que no replicará todas sus acciones, pero sostuvo que no dejará de alzar la voz ni de exigir mejores condiciones para el municipio.

Sobre el llamado Movimiento del Sombrero, explicó que decidió registrar el nombre para evitar que terceros se apropien de él o lo utilicen con fines ajenos a su origen. Aclaró que esta acción no implica, por ahora, la creación de un partido político ni un proyecto electoral inmediato.

En cuanto a posibles aspiraciones políticas, Quiroz afirmó que no es su prioridad y que su atención está centrada en sus hijos y en la administración municipal, aunque reconoció que existe respaldo ciudadano hacia su figura, derivado del trabajo y la cercanía que Carlos Manzo mantuvo con la población.

Finalmente, expresó inconformidad con el avance de las investigaciones sobre el asesinato de su esposo y consideró que existen líneas que no han sido agotadas, particularmente en lo relacionado con posibles autores intelectuales. Pese al duelo, Grecia Quiroz aseguró que continuará al frente del municipio y de la causa que encabezó Carlos Manzo, con el objetivo de mantener vivo su legado y exigir justicia.