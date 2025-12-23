Hallan sin vida a Alan Gabriel Núñez, operador de ‘Los Chapitos’ buscado por la DEA

Muere en Sinaloa operador de Los Chapitos con recompensa activa de la DEA

Hallan sin vida de Alan Gabriel Núñez Herrera, identificado por autoridades estadounidenses como operador de la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, fue localizado el lunes 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Núñez Herrera era buscado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares por información que condujera a su captura.

De acuerdo con reportes oficiales, el hallazgo ocurrió sobre el boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, una zona cercana a oficinas gubernamentales estatales. La víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego y se encontraba con las manos atadas a la espalda.

Horas más tarde, la identidad de la persona fue confirmada por familiares en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Culiacán. Las autoridades informaron que Núñez Herrera tenía 32 años de edad.

Alan Gabriel Núñez Herrera fue incluido en 2023 en investigaciones federales en Estados Unidos relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas, particularmente fentanilo. Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, era señalado como parte de la estructura operativa de Los Chapitos, grupo vinculado con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las acusaciones en su contra incluían conspiración para la importación y distribución de fentanilo, manejo de precursores químicos, posesión de armas de fuego y conspiración para el lavado de dinero. Como parte de estas investigaciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permitiera su localización y detención.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido información oficial sobre las circunstancias específicas en las que ocurrió el homicidio, ni han señalado públicamente a personas o grupos responsables. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso, conforme a los protocolos establecidos.

Tampoco se ha informado si existía alguna orden de aprehensión vigente en México contra Núñez Herrera, ni si su fallecimiento tendrá implicaciones en las investigaciones que mantienen autoridades estadounidenses contra la estructura de Los Chapitos.

