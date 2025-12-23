Marina asegura armas, drogas y detiene a 4 personas en cinco acciones en Michoacán

Detenidos en Michoacán como parte del Plan para la Paz y la Justicia.

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró armas, droga, vehículos y diversos objetos, e informó la detención de cuatro personas, como resultado de cinco acciones distintas en el estado de Michoacán, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En una primera acción en el municipio de Apatzingán, personal naval localizó a tres personas en un inmueble y aseguró cinco teléfonos celulares, dos radios, dos cachas para pistola, una pipa, botas tácticas, controles de dron, cartuchos de distintos calibres, un pantalón táctico, una réplica de arma, un arma hechiza y bolsas con presunta droga. No precisó si las tres personas “localizadas” fueron detenidas.

En una segunda acción en la localidad de Guacamayas, fue detenido un hombre que circulaba en motocicleta. Al momento del arresto se le encontraron bolsas con aparente marihuana, así como envoltorios con presunto cristal.

La tercera acción se llevó a cabo en el poblado de Nexpa, donde, al percatarse de la presencia del personal naval, un individuo abandonó una mochila con un arma larga, un arma corta, diez cargadores, 240 cartuchos de diversos calibres, un chaleco táctico y bolsas con aparente cocaína.

En el municipio de Lázaro Cárdenas, personal de la Marina se aseguró una motocicleta en estado de abandono que presentaba alteraciones en sus medios de identificación.

Finalmente, durante un operativo de verificación migratoria, personal naval aseguró un vehículo y detuvo a dos personas que transportaban envoltorios con presunto cristal. En una acción adicional, realizada en el poblado de Chuquiapan, fue detenida una persona más, a quien se le aseguró una pistola y un cargador con 10 municiones.

Las personas detenidas y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

