Suman 5 muertos por desplome de aeronave de la Marina en Galveston, Texas; hay dos sobrevivientes

Cinco personas han muerto hasta este 22 de diciembre tras el desplome de una aeronave de la Marina en Texas.

Murieron cinco de las ocho personas que viajaban en una aeronave de la Secretaría de Marina accidentada este lunes 22 de diciembre en Galveston, al sureste de Texas, en Estados Unidos.

El avión, un King Air con matrícula ANX-1209, apoyaba en el traslado de un paciente pediátrico en coordinación con la Fundación Michou y Mau cuando, alrededor de las 15:00 horas, presentó un “accidente” y se desplomó en inmediaciones de la bahía de Galveston, que se encontraba cubierta por una densa neblina.

Horas después de lo que calificó como un “trágico siniestro”, la Marina informó que únicamente sobrevivieron dos personas y que una más permanece como “no localizada”, aunque persisten las labores de búsqueda y rescate.

En su actualización, la institución expresó sus “más sentidas condolencias” a familiares de las víctimas; no obstante, no aclaró si entre las personas fallecidas están los cuatro civiles, incluido un menor de edad, o los cuatro integrantes de la tripulación de la aeronave.

Difunden lista de nombres de víctimas de accidente aéreo

Según Associated Press, dos de las personas que viajaban a bordo eran parte de la Fundación Michou y Mau, que brinda ayuda a menores víctimas de quemaduras graves. Al momento, la organización no se ha pronunciado.

Por otra parte, de acuerdo con el portal Click2Houston, del canal KPRC, el Consulado General de México en Houston informó a la prensa local que entre las personas fallecidas se encuentran el paciente y un médico, identificado como Juan Alfonso Adame González.

Asimismo, perdieron la vida tres integrantes de la Armada de México, identificados como:

Víctor Rafael Pérez Hernández

Juan Iván Zaragoza Flores

Guadalupe Flores Barranco

El cuatro tripulante, Luis Enrique Castillo Terrones, sería la persona que permanece como desaparecida.

Hasta el momento, dos mujeres han sobrevivido al siniestro: Julia Aracelis Cruz Vera, acompañante del paciente, y la enfermera Miriam de Jesús Rosas Mancilla.

Avión de la Marina despegó de Mérida rumbo a Galveston

De acuerdo con FlightAware, el avión bimotor Beechcraft King Air 350i, con matrícula ANX1209, despegó de Mérida, en Yucatán, alrededor de las 12:48 horas de este lunes. Tras unas dos horas de vuelo y luego de cruzar el Golfo de México, la aeronave se desplomó en Galveston a las 15:02 horas.

El avión había salido a las 08:19 horas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y, dos horas después, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Mérida, desde donde partió rumbo a Galveston.

Según el trazado de la ruta, el King Air 350 comenzó a perder potencia y a descender rápidamente todavía en altamar. Al ingresar a territorio estadounidense, realizó un giro en “U” y, mientras sobrevolaba la bahía de Galveston, se desplomó.

Antes de desplomarse en Galveston, el avión de la Marina realizó una vuelta en "U". ı Foto: FlightAware

cehr