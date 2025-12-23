Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de diciembre

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 23 de diciembre y miércoles 24 de diciembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Uva globo o roja sin semilla: $74.80 el kilo (solo hoy 23 de diciembre)

Uva blanca sin semilla: $79.80 el kilo (solo hoy 23 de diciembre)

Jitomate Guaje/Saladette: $16.80 el kilo (solo hoy 23 de diciembre)

Todas las manzanas a granel: $34.80 el kilo

Kiwi: $89.80 el kilo

Zarzamora 454g. charola: $39.80 la pieza

Frambuesa 454g. charola: $39.80 la pieza

Blueberry 454g. charola: $39.80 la pieza

Ensalada de manzana: 20% de descuento

Piña gota miel: $21.80 el kilo

Manzana Golden en bolsa: $36.80 el kilo

Cilantro: $7.80 el manojo

Col blanca: $19.80 el kilo

Brócoli: $49.80 el kilo

Zanahoria: $14.80 el kilo

Chile serrano: $65.80 el kilo

Rabanitos rene Macuzet en bolsa: $16.80 la pieza

Todos los productos secos Valley Foods: 20% de descuento

Ofertas en carnes y pescados

Pavo natural Valley Foods: $79.00 el kilo

Filete de mojarra de granja congelada: $114.00 el kilo

Camarón coctelero chico congelado: $179.00 el kilo

Robalo ración: $199.00 el kilo

Pasta de basa: $74.90 el kilo

Filete de bacalao noruego sin piel Valley Foods Prime: $359.00 el kilo

Bacalao noruego desmigado Valley Foods Prime: $354.00 el kilo

Pierna de cerdo sin hueso fresca: $89.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo

Molida de cerdo 90/10: $109.00 el kilo

Lomo de cerdo natural: $119.00 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $173.90 el kilo

Chamorro de cerdo: $64.90 el kilo

Molida de res 80/20: $98.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo

Espinazo de cerdo: $89.90 el kilo

Pavo ahumado Valley Foods: $119.00 el kilo

Cuero de cerdo: $38.90 el kilo

Cabeza de cerdo: $49.00 el kilo

Manitas de cerdo: $54.90 el kilo

Porciones de salmón dobles Valley Foods Fresh 283g: $129.00

Salmón ahumado TrioPack Valley Food Fresh 340g: $249.00

Porción de salmón ahumado Valley Food Fresh 113g: $99.00

Láminas de salmón ahumado Valley Foods Fresh 100g: $99.00

Salmón ahumado pimienta Valley Food Fresh 113g: $99.00

Salmón ahumado rebanado Valley Foods Fresh 283g: $269.00

