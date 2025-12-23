Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de diciembre

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 23 de diciembre y miércoles 24 de diciembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
Ofertas en frutas y verduras
- Uva globo o roja sin semilla: $74.80 el kilo (solo hoy 23 de diciembre)
- Uva blanca sin semilla: $79.80 el kilo (solo hoy 23 de diciembre)
- Jitomate Guaje/Saladette: $16.80 el kilo (solo hoy 23 de diciembre)
- Todas las manzanas a granel: $34.80 el kilo
- Kiwi: $89.80 el kilo
- Zarzamora 454g. charola: $39.80 la pieza
- Frambuesa 454g. charola: $39.80 la pieza
- Blueberry 454g. charola: $39.80 la pieza
- Ensalada de manzana: 20% de descuento
- Piña gota miel: $21.80 el kilo
- Manzana Golden en bolsa: $36.80 el kilo
- Cilantro: $7.80 el manojo
- Col blanca: $19.80 el kilo
- Brócoli: $49.80 el kilo
- Zanahoria: $14.80 el kilo
- Chile serrano: $65.80 el kilo
- Rabanitos rene Macuzet en bolsa: $16.80 la pieza
- Todos los productos secos Valley Foods: 20% de descuento
Ofertas en carnes y pescados
- Pavo natural Valley Foods: $79.00 el kilo
- Filete de mojarra de granja congelada: $114.00 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $179.00 el kilo
- Robalo ración: $199.00 el kilo
- Pasta de basa: $74.90 el kilo
- Filete de bacalao noruego sin piel Valley Foods Prime: $359.00 el kilo
- Bacalao noruego desmigado Valley Foods Prime: $354.00 el kilo
- Pierna de cerdo sin hueso fresca: $89.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo
- Molida de cerdo 90/10: $109.00 el kilo
- Lomo de cerdo natural: $119.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $173.90 el kilo
- Chamorro de cerdo: $64.90 el kilo
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
- Espinazo de cerdo: $89.90 el kilo
- Pavo ahumado Valley Foods: $119.00 el kilo
- Cuero de cerdo: $38.90 el kilo
- Cabeza de cerdo: $49.00 el kilo
- Manitas de cerdo: $54.90 el kilo
- Porciones de salmón dobles Valley Foods Fresh 283g: $129.00
- Salmón ahumado TrioPack Valley Food Fresh 340g: $249.00
- Porción de salmón ahumado Valley Food Fresh 113g: $99.00
- Láminas de salmón ahumado Valley Foods Fresh 100g: $99.00
- Salmón ahumado pimienta Valley Food Fresh 113g: $99.00
- Salmón ahumado rebanado Valley Foods Fresh 283g: $269.00
