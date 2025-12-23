¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de diciembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Freepik/La Razón
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 23 de diciembre y miércoles 24 de diciembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Uva globo o roja sin semilla: $74.80 el kilo (solo hoy 23 de diciembre)
  • Uva blanca sin semilla: $79.80 el kilo (solo hoy 23 de diciembre)
  • Jitomate Guaje/Saladette: $16.80 el kilo (solo hoy 23 de diciembre)
  • Todas las manzanas a granel: $34.80 el kilo
  • Kiwi: $89.80 el kilo
  • Zarzamora 454g. charola: $39.80 la pieza
  • Frambuesa 454g. charola: $39.80 la pieza
  • Blueberry 454g. charola: $39.80 la pieza
  • Ensalada de manzana: 20% de descuento
  • Piña gota miel: $21.80 el kilo
  • Manzana Golden en bolsa: $36.80 el kilo
  • Cilantro: $7.80 el manojo
  • Col blanca: $19.80 el kilo
  • Brócoli: $49.80 el kilo
  • Zanahoria: $14.80 el kilo
  • Chile serrano: $65.80 el kilo
  • Rabanitos rene Macuzet en bolsa: $16.80 la pieza
  • Todos los productos secos Valley Foods: 20% de descuento
Verduras frecas
Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Pavo natural Valley Foods: $79.00 el kilo
  • Filete de mojarra de granja congelada: $114.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelado: $179.00 el kilo
  • Robalo ración: $199.00 el kilo
  • Pasta de basa: $74.90 el kilo
  • Filete de bacalao noruego sin piel Valley Foods Prime: $359.00 el kilo
  • Bacalao noruego desmigado Valley Foods Prime: $354.00 el kilo
  • Pierna de cerdo sin hueso fresca: $89.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo
  • Molida de cerdo 90/10: $109.00 el kilo
  • Lomo de cerdo natural: $119.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $173.90 el kilo
  • Chamorro de cerdo: $64.90 el kilo
  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
  • Espinazo de cerdo: $89.90 el kilo
  • Pavo ahumado Valley Foods: $119.00 el kilo
  • Cuero de cerdo: $38.90 el kilo
  • Cabeza de cerdo: $49.00 el kilo
  • Manitas de cerdo: $54.90 el kilo
  • Porciones de salmón dobles Valley Foods Fresh 283g: $129.00
  • Salmón ahumado TrioPack Valley Food Fresh 340g: $249.00
  • Porción de salmón ahumado Valley Food Fresh 113g: $99.00
  • Láminas de salmón ahumado Valley Foods Fresh 100g: $99.00
  • Salmón ahumado pimienta Valley Food Fresh 113g: $99.00
  • Salmón ahumado rebanado Valley Foods Fresh 283g: $269.00

