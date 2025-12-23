PRI va por incluir indicadores ambientales y de desastres naturales en la medición de la pobreza

El Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa para actualizar la forma en que se mide la pobreza en México, con el objetivo de incorporar factores ambientales y de riesgo por desastres naturales dentro de las evaluaciones oficiales.

La propuesta fue impulsada por la diputada federal Abigail Arredondo Ramos, junto con los legisladores Christian Castro Bello, Noel Chávez Velázquez y Samuel Palma César.

La iniciativa plantea reformas a los artículos 11, 25, 36 y 81 de la Ley General de Desarrollo Social, para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) incluya indicadores de contaminación ambiental y afectaciones por desastres naturales en la medición de la pobreza. De acuerdo con los promoventes, esta actualización permitiría contar con diagnósticos más amplios y realistas sobre las condiciones de vida de la población.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ı Foto: @INEGI_INFORMA.

Los legisladores señalaron que las mediciones previas, elaboradas por el extinto Coneval, no consideraban dos dimensiones clave: la vulnerabilidad de las personas ante riesgos ambientales y desastres, así como el impacto de la degradación o contaminación del entorno en el que habitan. Esta omisión, advirtieron, limita la comprensión integral de las privaciones que enfrentan millones de mexicanos.

La propuesta busca que estos nuevos indicadores permitan al Estado diseñar políticas públicas más eficaces y preventivas, no solo enfocadas en atender carencias económicas o de servicios, sino también en reducir riesgos, proteger medios de vida y garantizar entornos saludables, especialmente para los sectores más vulnerables.

Entre los beneficios destacados se encuentran una mejor focalización de programas sociales, mayor coordinación entre dependencias y un mensaje claro en materia de desarrollo: el bienestar social debe ir de la mano con la protección ambiental. Los legisladores subrayaron que no puede hablarse de progreso si las personas salen de la pobreza solo para quedar expuestas a entornos insalubres o a los efectos recurrentes de fenómenos naturales.

