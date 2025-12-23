¿Quiénes eran los 6 mexicanos que murieron tras el desplome de avión de la Marina en Texas?

Seis personas murieron tras el desplome de una aeronave de la Marina en Galveston, Texas.

Por espacio de 10 minutos se perdió la comunicación con el avión de la Secretaría de Marina que apoyaba en el traslado de un paciente pediátrico y de otras siete personas, entre ellas personal naval y civiles, y que terminó por estrellarse el lunes 22 de diciembre en la había de Galveston, al sureste de Texas, en Estados Unidos.

Seis personas murieron y otras dos sobrevivieron, informó un día después la Marina, tras dar a conocer el rescate del cuerpo sin vida de la única persona que fue reportada como desaparecida luego de la caída del avión Beechcraft King Air 350i, con matrícula ANX-1209, en aguas cercanas al condado de Galveston.

Aunque la Marina ha evitado identificar a las víctimas, más temprano la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que entre los fallecidos está el menor de edad que era trasladado desde Mérida , Yucatán, para recibir atención atención especializada por quemaduras en el Hospital Shriners de Galveston, como parte de una misión humanitaria en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que, además de la tripulación naval, en la aeronave viajaban médicos, enfermeras y familiares del menor . Entre los fallecidos, confirmó, se encuentran elementos de la Marina.

¿Quiénes son las víctimas del accidente aéreo en Galveston, Texas?

De acuerdo con la agencia Associated Press, al menos dos de las víctimas forman parte de la Fundación Michou y Mau; sin embargo, la organización no ha confirmado ni desmentido esta información.

Por su parte, el portal Click2Houston, del canal KPRC 2, informó que el Consulado General de México en Houston señaló a la prensa local que, además del paciente, entre las personas fallecidas se encuentra un médico, identificado como Juan Alfonso Adame González.

Asimismo, perdieron la vida tres integrantes de la Armada de México, identificados como:

Víctor Rafael Pérez Hernández

Juan Iván Zaragoza Flores

Guadalupe Flores Barranco

El cuerpo localizado este 23 de diciembre sería el del cuatro tripulante, identificado como Luis Enrique Castillo Terrones.

En tanto, las personas que sobrevivieron al siniestro son dos mujeres: Julia Aracelis Cruz Vera, acompañante del paciente, y la enfermera Miriam de Jesús Rosas Mancilla.

CONFIRMED DEAD:

• Lt. Víctor Rafael Pérez Hernández – Mexican Navy

• Lt. Juan Iván Zaragoza Flores – Mexican Navy

• Marinero Guadalupe Flores Barranco – Mexican Navy

• Federico Efraín Ramírez Cruz – Patient

• Dr. Juan Alfonso Adame González – Physician — Gage Goulding - KPRC 2 (@GageGoulding) December 23, 2025

Luis Enrique Castillo Terrones, teniente de 29 años originario de Veracruz

Luis Enrique Castillo Terrones era teniente de la Armada. Originario de la comunidad El Pantano, en el estado de Veracruz, tenía 29 años y, según Associated Press, estaba a punto de convertirse en padre de familia.

Eduardo Castillo, padre del marino, dijo a la agencia de noticias que fue notificado del fallecimiento de su hijo en una llamada telefónica y que no cuenta con visa para viajar a Estados Unidos para la repatriación de los restos.

“Solo nos queda esperar. No podemos ir a Estados Unidos, no tenemos visa” , declaró a Associated Press.

Con información de Associated Press.

