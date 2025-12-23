Marina localiza sin vida a persona desaparecida tras desplome de aeronave en Galveston, Texas; suman 6 muertos

El 22 de diciembre se desplomó una aeronave de la Semar en la había de Galveston, Texas.

Fue localizado el cuerpo sin vida de la única persona reportada como “pendiente por ubicar” tras el desplome de una aeronave de la Secretaría de Marina ocurrido el pasado 22 de diciembre en Galveston, al sureste de Texas, en Estados Unidos.

En un breve comunicado, la Marina informó el balance final del accidente aéreo: seis personas fallecidas y dos sobrevivientes, quienes reciben atención médica y se reportan estables.

La institución precisó que la recuperación del cadáver se logró con apoyo de autoridades locales, y añadió que brinda “acompañamiento cercano” a familiares de las víctimas .

Más información en breve...

