Sigue la presión de Alcalde Luján

Ya se notó, nos comentan, que la líder de Morena, Luisa María Alcalde, sigue dando manotazos para apagar los proyectos presupuestarios en estados cuyos gobiernos no simpatizan con la 4T. Ya ocurrió en Aguascalientes, Querétaro, Durango, Guanajuato... y ahora tocó el turno a Coahuila, donde, dicen, ningún diputado guinda quiso arriesgarse a desoír las órdenes de su dirigente nacional, cuya voz ya ha sido evidenciada en audios con aires de venganza, donde alega que, si esas entidades no apoyaron el presupuesto a nivel federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ningún legislador de sus filas aprobará los proyectos locales, sin importar el costo social de esta decisión. Y bueno, como también ya ha ocurrido, ayer, aun con los votos en contra de Morena y PT, la plana opositora logró dar luz verde a un presupuesto histórico de 4 mil millones de pesos para seguridad en aquel estado.

