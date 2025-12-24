Alistan extraordinario para ejercicio militar binacional

FUERZAS de México, Canadá y EU, en un ejercicio del 6 al 13 de diciembre.

LA PRESIDENTA de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la Cámara alta convocará a periodo extraordinario para autorizar movimiento de tropas mexicanas y estadounidenses. La iniciativa será presentada ante la Comisión Permanente en su sesión del próximo miércoles 7 de enero, y “de aprobarse, estaríamos planteando que sea el día martes 13 de enero de 2026”.

La morenista señaló que las solicitudes fueron remitidas por la titular del Ejecutivo federal para dos operaciones militares programadas para enero de 2026: la salida de 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México hacia Estados Unidos y el ingreso de 29 elementos de fuerzas especiales estadounidenses a territorio mexicano.

El primer ejercicio es la participación de personal naval mexicano en el evento “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se realizará en Camp Shelby, Mississippi, del 18 de enero al 13 de marzo. La segunda operación implica el ingreso a México de personal de Navy SEAL’s y del 7.o Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de EU para participar en el evento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales” en cuatro fases, del 19 de enero al 15 de abril próximos.