Diputados analizan si se requiere nueva reforma

LA CÁMARA de Diputados analiza si no cobrar el gravamen de ocho por ciento a la compra de videojuegos con contenido violento, aprobado recientemente en el Congreso y vetado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, requerirá de una nueva modificación en la ley desde el Poder Legislativo.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, explicó que se debe modificar la ley al corresponder al Ejecutivo federal presentar las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación y ante la facultad de la Cámara de Diputados de aprobar la materia de ingresos.

De acuerdo con Monreal, la iniciativa debe presentarla la Presidenta Claudia Sheinbaum: “estaremos a la espera de la propuesta, porque tiene que ser la Cámara de Diputados, la Cámara de origen, y hay toda la disponibilidad para modificar la Ley de Ingresos en el periodo de sesiones próximo”.

EL TIP: EL SIPINNA explicó que los videojuegos no provocan violencia por sí mismos, aunque tengan contenido muy sensible.

El vicecoordinador económico de la bancada del PAN, Héctor Saúl Téllez, explicó que la mandataria federal no puede vetar porciones de la ley, pero sí emitir un decreto que otorgue estímulos fiscales, como un crédito del 100 por ciento sobre el IEPS a videojuegos, lo cual neutralizaría el pago neto sin cambiar la ley.

“Otra vía es emitir reglas administrativas a través de la Secretaría de Hacienda para interpretar el impuesto de forma restrictiva, pero ello complicaría su aplicación práctica. Finalmente, podría impulsar una reforma legislativa, con una iniciativa al Congreso para derogarlo antes de que entre en vigor, el primero de enero de 2026. Pero Cualquiera de estas opciones debe justificarse”, indicó.