La expectativa que generó el Gordo de Navidad2025 fue muy grande, debido a la esperanza de los mexicanos de volverse millonarios. Este año, se entregó un Premio Mayor de 204 millones de pesos.

El sorteo se celebró el pasado miércoles a las 20:00 horas y fue conducido por los niños gritones de la Lotería Nacional, quienes sacaron uno a uno los premios que se otorgaron ese día.

¿Dónde tocó el Gordo de Navidad 2025?

La Lotería Nacional publica cada año la lista de premios que se otorgaron durante el sorteo Gordo de Navidad. Este 2025, ya se publicó en el sitio oficial.

En este texto solo se hablará del primer y segundo premio de este concurso, los cuales fueron otorgados a las siguientes combinaciones:

Primer lugar: 73823

Segundo lugar: 46284

Conoce los resultados completos del Gordo de Navidad 2025.

En el caso del Premio Mayor, éste fue repartido en 4 series, las cuales fueron adquiridas por distintos medios. A continuación, te presentamos la forma y el lugar en el que fue repartido:

“Fue entregado para su distribución en su Serie 1, por conducto de la Subgerencia de Expendedores. Las Series 2, 3 y 4, fueron dispuestas para su venta a través de CANALES ELECTRONICOS”, explicó la Lotería Nacional.

En este sentido, solo se puede conocer el destino de una serie, con la cual se otorgaron 51 millones de pesos. Para el resto de las series, no es posible conocer su destino, ya que fueron compradas en aplicaciones oficiales o por la app MiLotería.

El segundo lugar, una serie fue adquirida en a la Agencia Expendedora en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Las otras 3 series fueron dispuestas por medios electrónicos, con lo que no se puede conocer a dónde toco el premio del concurso. Con cada serie, se repartieron 3 millones 200 mil pesos.

Ahora, los mexicanos esperan la llegada del Gordo de Navidad 2026, que se celebrará el próximo mes de diciembre, en el mismo horario: 20:00 horas.

