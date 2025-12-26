Día de los Inocentes en México: ¿Cuándo y por qué se celebra?

Te contamos cuándo y por qué se celebra el Día de los Inocentes.

“Inocente palomita que te dejaste engañar”, escuchamos año con año en cierto día de diciembre, donde se vuelven costumbres las bromas, las risas y, lamentablemente, algunos engaños “pasados de la raya”: lo llamamos el Día de los Inocentes.

En países de habla inglesa y algunos europeos, se celebra el Día de los Tontos en abril, donde también se gastan bromas y todo tipo de engaños inocentes entre amigos o compañeros. Especialmente en Estados Unidos, el April Fool’s Day (como se llama en inglés) es un día de mucha relevancia cultural.

Sin embargo, en México también se celebra esta tradición, pero en diciembre, en una jornada que se conoce como el Día de los Inocentes. Pero ¿cuándo se celebra y por qué? Te contamos.

¿Cuándo se celebra el Día de los Inocentes en México?

El Día de los Inocentes en México, también conocido como Día de los Santos Inocentes, es una tradición en nuestro país que, para la comunidad católica, es importante como un día de remembranza, aunque para la mayoría es una jornada de bromas y risas.

Se conmemora entre la Navidad y el Año Nuevo. Particularmente, el Día de los Inocentes en México se conmemora cada 28 de diciembre.

Tradicionalmente, el Día de los Inocentes en México es un día en el que los amigos se gastan bromas. Lo anterior está relacionado con el sentido de la palabra “inocente”, que también significa “ingenuo” o “crédulo”.

Por ello, es común que cada 28 de diciembre en México, se hagan bromas entre amigos (algunas más pesadas, como pedir dinero sin devolverlo), se publiquen noticias falsas en redes sociales o, incluso, algunos diarios se suban a la tendencia con noticias apócrifas.

¿Por qué se celebra el Día de los Inocentes?

El origen del Día de los Inocentes se remonta a un pasaje bíblico que se refiere al episodio histórico conocido como Matanza de los Inocentes, que se refiere a cuando el rey Herodes I el Grande ordenó la matanza de todos los menores de dos años en Belén para intentar eliminar al recién nacido Jesús.

Aunque historiadores no han logrado acreditar la veracidad de este episodio, el mismo fue adoptado por la Iglesia católica para recordar, cada 28 de diciembre, a los niños fallecidos o a los bebés abandonados.

