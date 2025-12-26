Más de 508 mil 891 personas finalizaron su educación básica con el apoyo del INEA: Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario DelgadoCarrillo, informó que, en 2025, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 508 mil 891 personas concluyeron su EducaciónBásica; de ellas, 186 mil el nivel primaria y 322 mil 891 personas mayores de 15 años, la secundaria.

Agregó que, gracias a la política educativa implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante este año también se alfabetizó a 189 mil 797 personas en el país.

Delgado Carrillo reconoció el trabajo realizado en el estado de Chiapas, donde se concentró el 40 por ciento de las personas alfabetizadas, lo que contribuyó de manera significativa a la reducción del indicadornacional.

Asimismo, destacó la firma de convenios que ha realizado el INEA con gobernadoras y gobernadores, sindicatos y organizaciones deportivas de la sociedad civil, los cuales permitieron avanzar en la educación de jóvenes y personas adultas.

Destacó también la colaboración con el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) e informó que se trabaja en el diseño de una estrategia de alfabetización en coordinación con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y las universidades del país.

Comentó, además, que se analiza una ruta para que, en 2026, médicas, médicos, enfermeras y enfermeros de las unidades rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de todo el país se sumen a las labores de alfabetización.

Por su parte, el director general del INEA, Armando ContrerasCastillo, en un informe en la LXV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), informó que este año y, por primera vez en la historia, el índice de analfabetismo se ubique en 3.8 por ciento.

Señaló que este logro es resultado del trabajo conjunto entre la SEP, el INEA, las autoridades educativas estatales y las personas que, de manera voluntaria, participan en las tareas de alfabetización y combate al rezago educativo en México.

Subrayó que se continuará trabajando para reducir tres décimas adicionales este porcentaje y dejarlo en 3.5 por ciento en 2026, a fin de que la eliminación del analfabetismo en el país sea irreversible.

Finalmente, adelantó que existe diálogo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y con la Presidenta de México para el relanzamiento del INEA, con el objetivo de facultarlo para implementar el bachillerato, ya que alrededor de 25 millones de mexicanas y mexicanos mayores de 18 años no cuentan con estudios de nivel medio superior.

