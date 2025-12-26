México cierra año como el segundo país con menos desocupación laboral en el mundo: Sheinbaum

Este 2025, México cerrará como el país con la segunda tasa de desocupación laboral más baja a nivel global, destacó la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por medio de redes sociales, la Claudia Sheinbaum Pardo compartió las estadísticas con corte hasta octubre de este año, en donde se observa que México tiene una tasa de desocupación de 2.7 por ciento, la segunda más baja después de Japón, que se ubica en 2.6 por ciento.

El escenario fue atribuido por Claudia Sheinbaum Pardo a las políticas que se implementaron con la llegada del movimiento de la Cuarta Transformación al gobierno.

“Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados”, escribió Claudia Sheinbaum Pardo.

En la lista, le secundan a México países como Alemania, con una tasa de 3.8 por ciento; Países Bajos, con 4 por ciento; Australia, con 4.3 por ciento; Estados Unidos, con 4.6 por ciento e Irlanda, con 4.9 por ciento.

