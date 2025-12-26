TEPJF perfila anular elección municipal de Tamiahua, Veracruz

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, hizo público este día un proyecto de resolución relacionado con la elección del ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, celebrada el pasado 1 de junio, en el que propone al pleno declarar la nulidad del proceso electoral.

El proyecto plantea tres resoluciones centrales. La primera consiste en declarar la nulidad de la elección de las y los integrantes del ayuntamiento de Tamiahua, al considerar que se actualizan las condiciones previstas en la normativa electoral para invalidar los comicios.

Como segundo punto, el magistrado propone dejar sin efectos la declaración de validez de la elección, así como revocar las constancias de mayoría y validez otorgadas a la planilla de candidaturas postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La propuesta también contempla anular la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional derivadas de dicha elección municipal.

En un tercer resolutivo, el proyecto establece que se solicite a la Legislatura del estado de Veracruz emitir la convocatoria correspondiente para la celebración de una elección extraordinaria, con el objetivo de renovar el ayuntamiento de Tamiahua conforme a los procedimientos previstos en la ley.

El documento corresponde exclusivamente a un proyecto de resolución, por lo que no constituye aún una determinación definitiva del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. La propuesta será sometida a la deliberación y votación del pleno de la Sala Superior del TEPJF durante una próxima sesión pública, cuya fecha será definida por el tribunal.

Hasta en tanto no se emita una resolución firme, la elección no ha sido anulada formalmente, y el proyecto permanece como una propuesta sujeta al análisis y posible modificación por parte de las magistradas y magistrados que integran la Sala Superior.

MSL