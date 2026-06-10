Baja en la inflación es resultado de trabajo permanente: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la baja en los niveles de inflación en México son resultado de las diversas políticas económicas que se han adoptado en su administración para evitar el encarecimiento del combustible y recursos alimentarios.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), anunció que la inflación se ubicó al 3.94 por ciento en mayo, lo que implica una reducción. Al destacar el asunto durante su conferencia de prensa, la mandataria federal consideró que abre un panorama positivo.

“Una buena noticia, ayer bajó la inflación… Estamos abajo del 4 por ciento, que es por resultado del trabajo permanente. que hemos estado haciendo para que no suba el precio de la gasolina, no suba el precio del diesel, el PACIC, el trabajo con los jitomateros para que disminuya las centrales de abasto. 3.94, abajo de 4 por ciento sigue disminuyendo la inflación”, dijo.

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Reiteró su previsión, acerca de que el segundo semestre de este año vendrá con un panorama económico más favorecedor.

📉🇲🇽 La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la inflación en México bajó en mayo y se ubicó en 3.94%, dentro del rango objetivo del Banco de México.

El dato refleja una desaceleración en los precios en el país. 📊#Inflacion #Mexico #ClaudiaSheinbaum pic.twitter.com/11RwNh6DuV — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 10, 2026

Inflación queda en 3.94 por ciento en mayo

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la inflación general anual se ubicó en 3.94 por ciento durante el mes de mayo.

“El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.22 % a tasa mensual y a anual en 4.19 por ciento. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.16 por ciento y los de servicios, 0.29 por ciento. A tasa mensual, el índice de precios no subyacente descendió 1.65 por ciento”, informó el instituto en un comunicado.

Este fue la primera baja en la inflación desde el año 2024, y la contracción más profunda desde 2023. Por si parte, los precios de frutas y verduras cayeron 3.18 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 1.67 por ciento.

En mayo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.527 y representó una disminución de 0.21% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.94%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.19%… pic.twitter.com/w3Ox3dzvmC — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 9, 2026

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LMCT