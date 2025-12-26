Va Cámara por gasto de 97 millones para acotar ausentismo de sus diputados

Con más de mil justificantes para no acudir en el último año y salas de comisiones prácticamente vacías, la Cámara de Diputados asignó a sus integrantes un presupuesto de 97 millones 392 mil pesos para que las y los legisladores cuenten con el pago de peaje en todas las autopistas del país, con la finalidad de alentarlos a asistir de manera presencial y cumplan con sus responsabilidades.

La asignación quedó registrada en el contrato LXVI-DGAJ-094/2024, en el que la LXVI Legislatura tendrá cubiertos los gastos de casetas hasta 2027. La Dirección General de Recursos Materiales contrató a la empresa E&I Movilidad México, para la prestación de este servicio.

El Dato: Entre el 1 de septiembre y el 11 de diciembre de 2025 la Cámara de Diputados procesó más de 50 reformas legales, incluyendo 2 constitucionales y 4 nuevas leyes.

“Estos dispositivos son asignados a personas legisladoras, grupos parlamentarios, unidades administrativas y demás personas servidoras públicas conforme a la normatividad interna vigente de la Cámara, con el objetivo de apoyar al servicio de transportación terrestre”, detalla el contrato.

Los datos obtenidos desde el Sistema de Información Legislativa indican que entre el 1 de septiembre de 2024 y el 15 de octubre de 2025, se presentaron mil 15 justificantes por inasistencias; las y los diputados solicitaron durante este mismo periodo 234 permisos a la Mesa Directiva para no asistir a las sesiones.

Hasta el corte de los primeros días de diciembre, Morena encabezaba la lista, con 310 justificantes y 174 permisos; le siguen el PAN, con 251 justificantes; el PVEM, 201 justificantes y 19 permisos; el PRI, 125 justificantes y 23 permisos; PT, 85 y 18, y MC, 43 justificantes y cero permisos, esto, bajo la presidencia de la panista Kenia López Rabadán.

Uno de los casos que puso a los legisladores en el foco por sus inasistencias o su predilección por el home office, fue el del diputado del oficialismo Cuauhtémoc Blanco, quien, mientras se discutía en comisiones la Ley de Aguas, intentó emitir su voto vía remota, desde un exclusivo club de pádel. Cuando le solicitaron el sentido de su voto, el diputado respondió: “presente”, lo que generó una ola de críticas dentro y fuera de San Lázaro.

El 24 de octubre pasado, sólo acudió de forma presencial un diputado a la sesión de la Comisión de Presupuesto, integrada por 58 legisladores. La sesión en la que se aprobó a mano alzada una nueva ley contra la extorsión duró sólo 18 minutos.

Con las inasistencias viene la falta de productividad en San Lázaro, como el caso del morenista Enrique Vázquez Navarro, quien este año fue captado en el antro Lío, uno de los más caros y exclusivos de Ibiza, España. Según el portal legislativo, no cuenta con iniciativas presentadas, sólo se adhirió a tres presentadas por otros legisladores.

En 12 meses propuso sólo un punto de acuerdo, que todavía sigue pendiente, y hasta la fecha cuenta con una sola participación en tribuna, registrada el 25 de septiembre de 2024.

El pasado 11 de diciembre, Cuauhtémoc Blanco celebró en redes sociales el fin del periodo ordinario de sesiones y difundió un mensaje en el que destacó los avances del Congreso, a pesar de que no presentó ninguna iniciativa y sólo subió una vez a tribuna durante todo el ciclo, cuando se defendió de las acusaciones relacionadas con su posible desafuero.

En su cuenta de X, el legislador escribió que concluía “otro periodo ordinario más” con debates intensos y resultados en beneficio de las y los mexicanos. Presumió que su bancada aprobó 30 proposiciones con punto de acuerdo en temas como salud, movilidad, medio ambiente, cultura, igualdad de género, juventud, pueblos originarios, migración y bienestar.

Sin embargo, el diputado no registró iniciativas propias durante el segundo año de la 66 Legislatura. Las únicas que constan a su nombre son del primer periodo: el proyecto de decreto para expedir la Ley General de Erradicación del Asbesto, al que se suscribió, y otra sobre derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas presentada por su grupo parlamentario en diciembre de 2024.

Otro caso es el de Daniel Asaf Manjarrez, también de Morena, quien fue captado en compañía de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el hotel Okura de Tokio. En 10 meses se adhirió a cinco reformas de otros legisladores, dos de ellas retiradas, y presentó tres iniciativas, que siguen pendientes.

También los poblanos Adolfo Alatriste Cantú (PVEM) y Nadia Navarro (PRI) se han catalogado, tras un año y medio de trabajo legislativo, como los menos productivos, ya que sólo han presentado dos y una iniciativas, respectivamente.

Pese a las faltas e inconsistencias en 2025, los diputados se aprobaron un aumento de 79 mil a 113 mil pesos mensuales, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación; este año recibieron 140 mil 504 pesos de aguinaldo, que en 2026 subirá a 147 mil 438 pesos.

Recientemente, la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Gabriela Jiménez, respondió que sí existe una lista de asistencia obligatoria, pero nunca se respeta. Cada semana se envía una relación de al menos 80 diputados que deben estar presentes en las sesiones semipresenciales, pero en la práctica, apenas se logra reunir la mitad.

