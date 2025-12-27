Claudia Sheinbaum lidera ranking de aprobación entre mandatarios de AL, con 61%

Sheinbaum lidera ranking de aprobación de mandatarios en AL, según datos de agencia Atrevia.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es la mejor evaluada entre los mandatarios de América Latina.

Así lo dio a conocer una encuesta de la consultora Atrevia, la cual registra un 61 por ciento de aprobación para la primera mujer Presidenta de México.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum ı Foto: Especial

Con 15 por ciento de diferencia en el segundo lugar se encuentra José Jerí, mandatario interino de Perú, quien cuenta con un 51 por ciento de aprobación.

El tercer sitio corresponde al Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con 49 por ciento; mientras que en el cuarto lugar es para el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, con 46 por ciento de aprobación.

🔴 Se dio a conocer el ranking de aprobación de los presidentes de América Latina, en el cual el mandatario chileno, Gabriel Boric, se ubica en el último lugar. pic.twitter.com/PbjRIeJyv7 — Meganoticias (@meganoticiascl) December 26, 2025

El mandatario de Argentina, Javier Milei, ocupa el quinto puesto con 44 por ciento de aprobación, mientras que el ecuatoriano Daniel Noboa, y el paraguayo Santiago Peña, ambos registraron un 41 por ciento.

Los últimos dos lugares los registraron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el chileno Gabriel Boric, con 39 por ciento y 33 por ciento, respectivamente.

Este ranking de la consultora Atrevia fue presentado en la transmisión de Meganoticias, uno de los principales medios de comunicación de Chile.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am