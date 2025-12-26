Sheinbaum cierra 2025 con reconocimientos

La Presidenta Claudia Sheinbaum, durante el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación, el 6 de diciembre en el Zócalo capitalino.

A lo largo de 2025, el primer año completo de su administración, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió varios reconocimientos por su manejo en la administración pública, así como su papel en asuntos de interés global y también por su estilo personal.

En abril, la mandataria mexicana fue incluida por la revista Time en su lista de las 100 personas más influyentes a nivel mundial, en donde se le resaltó por haberse convertido en la primera mujer en llegar al máximo cargo en el país, pero también por su estrategia en materia de seguridad y la conducción frente a las acciones emprendidas por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Además, la revista reconoció a la Presidenta por las respuestas dadas a los embates arancelarios del republicano, de quien se aseguró que se consiguió respeto. En su momento, la mandataria atribuyó el reconocimiento al resultado del vínculo que mantiene con la población mexicana y el apego a los principios del movimiento de la Cuarta Transformación.

TE RECOMENDAMOS: Lo identifican por sus huellas dactilares Confirman que sí es El Panu el asesinado en la Zona Rosa

El Dato: La Americas Society distinguió en mayo a la Presidenta con la Insignia de Oro por sus “contribuciones excepcionales” y por el reconocimiento obtenido en el ámbito global.

“Siempre lo digo, ¿no? Porque luego hay quien se obnubila con estas cosas y dice ‘¡Ah!’ y no, hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque el pueblo de México es lo mejor que hay.

“Es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia y con el pueblo. No traicionar y ser honesto siempre. Entonces, digamos que estos reconocimientos, más que a mi persona, pues es al pueblo de México”, dijo.

Hacia el último trimestre del año, la morenista también fue reconocida con el Public Officials Award que otorga la Water Environment Federation, en donde se le destacó por sus políticas en materia ambiental, sobre todo en torno al cuidado y uso eficiente del agua.

Entre las consideraciones para otorgar este reconocimiento se encontró el diseño del Plan Nacional Hídrico, que se compone de estrategias para la tecnificación del riego, el ordenamiento de concesiones y por conseguir que empresarios, académicos, gobernadores y más suscribieran un acuerdo para garantizar el derecho humano al agua, a lo cual se sumó el plan con el que busca el saneamiento de los tres ríos más contaminados: Lerma-Santiago, Tula y Atoyac.

Ya en diciembre, Sheinbaum Pardo fue incluida entre las personas más poderosas en el mundo según la lista Forbes Power Women, en donde apareció en la quinta posición, detrás de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Forbes la destacó por ser elegida como la primera mujer Presidenta de México e incluso describe el hecho como una “victoria aplastante”, así como ser la primera mandataria de origen judío.

También reconoció su formación profesional como una científica “consumada” con un doctorado en ingeniería energética y porque se encuentra entre los científicos y formuladores de políticas que comparten el Premio Nobel de la Paz de 2007 por su participación en un panel de ciencia climática de las Naciones Unidas.

Asimismo, la mandataria fue reconocida por The New York Times en la lista de personas con más estilo, destacando el uso de bordados y textiles indígenas.