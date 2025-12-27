Compra el país 47 trenes a la firma francesa Alstom

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), del Gobierno mexicano, firmó contrato con la compañía francesa Alstom, para adquirir 47 trenes de pasajeros Unidades Múltiples Diésel (DMU), 33 de larga distancia y 14 de corta distancia que tendrán funciones en los corredores Ciudad de México–Querétaro–Irapuato y Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo, en México.

Por medio de un comunicado, Alstom refiere que el contrato ronda los 20 mil 200 millones de pesos, aproximadamente 920 millones de euros, y que el documento también incluye el mantenimiento integral durante cinco años, el equipamiento de los depósitos de mantenimiento, las estaciones de inspección y repostaje, así como la formación técnica y la puesta en servicio de los trenes.

“El 76.6 por ciento del contenido de los trenes se fabricará en México. Este nivel de contenido local impulsa la industria ferroviaria mexicana, promueve la especialización técnica y fortalece la red de proveedores locales, creando empleos de calidad en toda la cadena de valor”, compartió en comunicado Maite Ramos, gerente general de la compañía Alstom para la región norte de Latinoamérica.

Los trenes serán fabricados en la planta de Alstom en Ciudad Sahagún, ubicada en el estado de Hidalgo, que cuenta con certificaciones internacionales y procesos avanzados para trabajar acero inoxidable y aluminio, asegurando calidad y eficiencia en cada etapa de producción.

El proyecto, conformado dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, representa un impulso para la movilidad ferroviaria de pasajeros en México, conectando regiones clave del centro y norte del país.

Los trenes Adessia Stream de Alstom, conocidos localmente como “Trenes del Norte”, alcanzan velocidades máximas cercanas a los 165 kilómetros por hora.