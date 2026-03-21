Petróleo cierra semana de alzas; metales bajan

El precio de la mezcla Brent alcanzó un máximo de 113.10 dólares por barril (dpb) en el transcurso de la jornada de cotización de este viernes, para cerrar en los 112.02 dpb, un aumento de 3.10 por ciento en su comparativa diaria, mientras el costo del oro disminuyó 2.07 por ciento y acumula tres días a la baja.

Con el incremento de 3.10 por ciento que el Brent alcanzó ayer, hila cuatro días consecutivos al alza y termina con precios de 112.02 dólares por barril, al mismo tiempo que la mezcla West Texas Intermediate (WTI) mostró aumento de 2.56 por ciento con respecto al día anterior y cotizó en 98.00 dpb.

El Tip: El dutch ttf, gas de referencia europeo, bajó 4.20% este viernes, tras dispararse más de 13.15% el jueves, luego del ataque al complejo de gas Ras Laffan, en Qatar.

Por su parte, los metales preciosos han mostrado una tendencia a la baja; en las últimas ocho jornadas de cotización, a excepción del martes 17 de marzo cuando subió 0.12 por ciento, tuvo variación negativa, y cerró ayer con disminución de 2.07 por ciento, con precio de 4 mil 510.40 dólares por onza; la plata hila ocho jornadas a la baja y termina ayer con baja de 4.35 por ciento, cerrando en 68.120 dólares, de acuerdo con datos de Investing.

En cuanto al Centenario de oro, este viernes culminó cotización en 100 mil 200 pesos, lo que significa una disminución de 2.24 por ciento o 2 mil 300 pesos respecto a su cotización de ayer, y una disminución de 10.29 por ciento o 11 mil 500 pesos respecto a su precio de inicio de semana, cuando llegó a un precio de 111 mil 700 pesos el lunes 16 de marzo.

Estos dos commodities han sido presionados a la baja por la expectativa de una política monetaria global más cautelosa, con probabilidad de aumentos en las tasas de interés de los diferentes bancos centrales, lo que hace menos atractivas las inversiones en activos que no pagan una renta fija, señaló Gabriella Siller Pagaza, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Banco Base.