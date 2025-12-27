Justicia tailandesa, tras socia de Rocha Cantú

Anne Jakrajutatip y Rocha Cantú en el anuncio de la compra de acciones de Miss Universo, el 24 de enero 2024.

El icónico certamen de belleza Miss Universo se encuentra en manos de dos empresarios perseguidos por la justicia.

La tailandesa Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, copropietaria del concurso, está desaparecida después de evadir una orden de arresto en Tailandia por fraude millonario, mientras que su socio, Raúl Rocha Cantú, es prófugo en México acusado de vínculos con el crimen organizado.

La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) intensificó el viernes las acciones contra Jakrajutatip al congelar todos sus activos y cuentas bancarias por un período inicial de 180 días.

El Dato: Anne Jakkaphong está acusada de engañar al inversionista Raweewat Maschamadol para que comprara bonos de valor aproximado de 880 mil dólares entre 2022 y 2023.

El organismo regulador la declaró “no apta y poco confiable” para ejercer funciones empresariales, señalándola como líder de una red de corrupción valuada en 16 millones de dólares.

Las acusaciones contra la empresaria incluyen desvío de fondos mediante intermediarios, firma de contratos fraudulentos para engañar inversionistas y registro de información financiera falsa. Como consecuencia, su conglomerado JKN Global Group fue retirado del mercado bursátil tailandés.

El 5 de noviembre, Jakrajutatip no compareció ante la Corte de Bangkok South Kwaeng para la audiencia final de su juicio. Las autoridades emitieron inmediatamente una orden de arresto y le prohibieron salir del territorio tailandés, aunque hasta ahora su ubicación permanece desconocida. La empresaria no ha declarado sobre los cargos en su contra.

50 por ciento de las acciones fueron adquiridas por Rocha Cantú

La debacle financiera de Miss Universo comenzó cuando JKN Global Group adquirió el certamen en octubre de 2022 por 20 millones de dólares. Apenas un año después, en noviembre de 2023, la compañía se declaró en bancarrota debido a severos problemas de liquidez.

En un intento por salvar la organización, JKN vendió en enero de 2024 el 50 por ciento de las acciones del concurso al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú. Sin embargo, esta operación sólo agregó más controversia: Rocha Cantú está prófugo de la justicia mexicana, donde enfrenta investigaciones por presuntos nexos con organizaciones criminales.

El empresario fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunción de tráfico de armas, droga y huachicol entre México y Guatemala.

El empresario estaría vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, el Cártel del Golfo y las Fuerzas Especiales Grupo Sombra (FEGS), a las que, presuntamente, abasteció de combustible robado y armamento.

El empresario mexicano habría utilizado sus negocios legítimos como fachada para operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Las investigaciones señalan que Rocha Cantú mantenía relaciones comerciales y financieras con figuras vinculadas al crimen organizado, lo que habría facilitado el blanqueo de capitales ilícitos a través de sus empresas.

Ante las acusaciones, Rocha Cantú abandonó México y su paradero actual también es desconocido. Las autoridades mexicanas han solicitado su localización y extradición en caso de encontrarse en otro país, mientras continúan las investigaciones sobre sus presuntos nexos criminales.

Pese a las acusaciones, el presidente de Miss Universo publicó un mensaje navideño en sus redes sociales el pasado 25 de diciembre desde la cuenta oficial de Miss Universe, sin hacer mención alguna a las acusaciones que pesan en su contra.

La organización de Miss Universo anunció este mes que atraviesa un “proceso de transición”, aunque no ha revelado detalles específicos sobre su futuro.

Mientras tanto, el certamen que alguna vez representó glamour y aspiraciones globales permanece en una situación inédita: con sus dos principales propietarios siendo perseguidos simultáneamente por las autoridades de Tailandia y México.