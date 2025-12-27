Llegan frente frío 24 y primera nevada

Este cierre de semana cayó la primera nevada en el Cofre de Perote, Veracruz, cuyas calles y caminos quedaron cubiertos de nieve y las bajas temperaturas, por lo que autoridades emitieron recomendaciones a la población.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que fue la primera nevada de la temporada en la región, por lo que llamó a los habitantes de la región a protegerse y no usar anafres en interiores, así como conducir con precaución.

Nevada en el Cofre de Perote, Veracruz, en 2024 en imagen de archivo. ı Foto: Especial

El Dato: El SMN alertó que las lluvias podrían generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados y llamó a atender los avisos meteorológicos.

Para el sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

En contraste, se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Oaxaca (istmo), Chiapas (istmo), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste) y Guerrero.

200 viviendas fueron atendidas por el Ejército con el Plan DN-III

En entrevista con La Razón para el espacio Al Mediodía con Javier Solórzano, la subgerente de Pronóstico Meteorológico de Conagua, Mónica Jiménez, expuso que el ingreso del frente frío número 24 provocará nevadas en las zonas altas de Durango, Chihuahua y Sonora, mientras que una circulación ciclónica en el centro y oriente del país generará las nevadas en las cimas de Popocatépetl, Perote, Sierra Negra y el Nevado de Toluca.

La funcionaria advirtió que las tormentas invernales afectarán durante enero y febrero, particularmente al norte y noreste del territorio mexicano y que las intensas lluvias que cayeron, sobre el estado de Veracruz y el desbordamiento de ríos, provocaron afectaciones para más de un centenar de viviendas y cobró la vida de una persona que intentaba cruzar una corriente.

La gobernadora de dicha entidad, Rocío Nahle, reportó por la mañana que las afectaciones principales se observaron en la comunidad de La Palma, donde el río se desbordó.

El agua, describió, sólo alcanzó entre 30 y 40 centímetros de altura en los hogares, situación frente a la cual elementos del Ejército mexicano se desplegaron en la zona, como parte de la activación del Plan DN-III para auxiliar a la población.

“En la comunidad de La Palma fue donde el río se desbordó. Primero tuvimos afectación casi en un centenar de casas, donde el Ejército inmediatamente entró con el Plan DN-III para ayudar a limpiar las casas. Entró aproximadamente de 30 a 40 cm de agua en las viviendas, pero afortunadamente no hubo desgracias que lamentar”, dijo la mandataria estatal en entrevista radiofónica.

No obstante, mencionó que, dada la continuidad de las lluvias, el desbordamiento de cauces y las corrientes que se formaron entre las comunidades, un hombre que montaba a caballo murió al intentar cruzar un vado.

Ante la emergencia natural, la Rocío Nahle ordenó la activación del Plan Tajín, a razón del cual ya se instaló la mesa de Seguridad para valorar la situación que se enfrenta en la región. Además, aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la entidad brinda atención a los habitantes.

Reportó también que desde la noche del jueves llegó maquinaria para realizar las labores de limpieza del lodo que ingresó a la comunidad. Además, la Secretaría de Bienestar se desplegó para brindar alimentos a la población.

Personal de la Defensa y de la Guardia Nacional (GN) se encargaron de trasladar a refugios temporales a los habitantes de Catemaco, San Andrés Tuxtla y Ángel R. Cabrera, como parte del Plan DN-III con el cual se atendieron 200 viviendas, se retiraron árboles y se colocaron más de dos mil costales en cauces del río La Palma para evitar más desbordamientos.