Bobby y el tren Interoceánico

Tras el lamentable accidente que sufrió el Tren Interoceánico, en el que perdieron la vida 13 personas, muchas miradas están puestas sobre quien tuviera bajo su encargo vigilar la construcción de esa obra ferroviaria en el sexenio pasado: Gonzalo López Beltrán, mejor conocido como Bobby, hijo del expresidente. Fue Andrés Manuel López Obrador quien dio esa información el año pasado, aunque aclaró que el trabajo realizado por su vástago fue sin ser funcionario. “Gonzalo no está metido en la cuestión política, Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el Gobierno”, dijo el exmandatario el 5 de junio de 2024 en una de sus conferencias mañaneras. Por esas fechas se hablaba de Bobby en medios, porque investigaciones periodísticas lo asociaban a contratos cuestionados en los que se señalaba a Amílcar Olán. Uf.

