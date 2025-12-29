Difunden nombres de fallecidos en descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

La Secretaría de Gobernación (Segob) difundió los nombres de las personas que fallecieron en el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca. Hasta el momento suman 13 muertos.
“Se comparte información importante sobre el accidente del Tren Interoceánico, nuestra solidaridad con las familias”, indicó la dependencia en la red social X.
Lista de personas fallecidas en accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca
- Menor de 6 años
- María Antonia Rosales Mendoza
- Bersain Cruz López
- María Concepción Barbosa Acevedo
- Israel Enrique Gallegos Soto
- Inés Alvarado Rojas
- Amada Rasgado Lázaro
- Patricia Medina Pérez
- Menor de 15 años
- María Luisa Pasaron González
- Raúl López Cruz
- Rogelio Alfonso Luna Luna
- Honoria Medina Pérez
Dentro de las personas fallecidas, se ubicó a dos menores de edad: una de 6 años y otra de 15 años de edad. El resto de los muertos tenían más de 47 años.
Además, la Segob publicó un número de teléfono al que familiares de las 13 personas fallecidas pueden comunicarse. El contacto es el siguiente:
- 55-2230-2106
El accidente del Tren Interoceánico se registró el domingo, a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la línea Z, indicaron las autoridades.
