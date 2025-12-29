Difunden nombres de fallecidos en descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

La Secretaría de Gobernación (Segob) difundió los nombres de las personas que fallecieron en el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca. Hasta el momento suman 13 muertos.

“Se comparte información importante sobre el accidente del Tren Interoceánico, nuestra solidaridad con las familias”, indicó la dependencia en la red social X.

Lista de personas fallecidas en accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

Menor de 6 años

María Antonia Rosales Mendoza

Bersain Cruz López

María Concepción Barbosa Acevedo

Israel Enrique Gallegos Soto

Inés Alvarado Rojas

Amada Rasgado Lázaro

Patricia Medina Pérez

Menor de 15 años

María Luisa Pasaron González

Raúl López Cruz

Rogelio Alfonso Luna Luna

Honoria Medina Pérez

Se comparte información importante sobre el accidente del Tren Interoceánico, nuestra solidaridad con las familias.



Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas:

☎️ 55 2230 2106 pic.twitter.com/xyHDd8Cqfs — Gobernación (@SEGOB_mx) December 30, 2025

Dentro de las personas fallecidas, se ubicó a dos menores de edad: una de 6 años y otra de 15 años de edad. El resto de los muertos tenían más de 47 años.

Además, la Segob publicó un número de teléfono al que familiares de las 13 personas fallecidas pueden comunicarse. El contacto es el siguiente:

55-2230-2106

El accidente del Tren Interoceánico se registró el domingo, a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la línea Z, indicaron las autoridades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR