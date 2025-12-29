Expertos llaman a atender alertas sanitarias en playas

ALERTA en una de las playas de México, en imagen de archivo.

Especialistas en salud hicieron un llamado a atender las alertas sanitarias por la condición de las playas en el país, ya que, de no hacerlo, podría traer enfermedades.

En la recta final del año suelen incrementarse hasta en 68 por ciento las visitas a playas mexicanas, tanto de turistas nacionales como internacionales.

Recientemente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentaron los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar en las 289 playas de uso recreativo de los 76 destinos turísticos pertenecientes a los 17 estados costeros, que pueden ser consultados a través de la aplicación móvil Playas Mx.

El Dato: La autoridad sanitaria exhorta a la población a estar informada sobre la condición de las zonas en la aplicación Playas Mx.

La medida tiene como objetivo informar a la población si las zonas son o no aptas para actividades recreativas, especialmente en el periodo vacacional de inverno.

Durante el periodo prevacacional, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) realizaron dos mil 233 análisis de muestras de agua procedentes de las playas de mayor afluencia pública, de los principales destinos turísticos del país.

Los resultados determinaron que 283 playas — 98 por ciento— de uso recreativo del país son aptas para uso de la población, ya que cumplen con el criterio de calidad microbiológico establecido.

Cofepris y las APCRS se coordinan para que los comités de playas implementen acciones inmediatas de saneamiento que permitan alcanzar las condiciones óptimas de salubridad en las seis playas calificadas como no aptas, para prevenir riesgos a la salud de los turistas nacionales e internacionales.

Las seis playas detectadas como no aptas en el reciente muestreo son: Tijuana, en Baja California; Mismaloya, en Jalisco; El Veneno-Miramar y San Francisco, en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipas, y José Martí, en Veracruz.

“Se necesita más investigación para comprender cómo las personas en comunidades costeras están expuestas a los microplásticos y para determinar cuánta exposición es perjudicial para la salud. Son múltiples esos daños que pueden existir en la salud humana, por ello es importante estar atentos a las alertas sanitarias y saber qué playas no son idóneas para su operación”, dijo el médico general Zaid Méndez Cortez, de la Universidad Veracruzana.

El galeno dijo que, recientemente, un análisis estadounidense reveló que, en comparación con los residentes de condados costeros con bajos niveles de contaminación por microplásticos en aguas cercanas, quienes vivían en condados con niveles muy altos presentaban, por ejemplo, 18 por ciento más de prevalencia ajustada de diabetes tipo 2, la cual duplica el riesgo de enfermedades cardiacas.

Respecto a las afectaciones, Zaid Méndez expuso que en playas contaminadas se da 7 por ciento más prevalencia de enfermedad de las arterias coronarias, una acumulación de placa en las arterias del corazón que puede provocar un ataque cardiaco o derrame cerebral. Y que, estas condiciones incrementan 9 por ciento los derrames cerebrales.