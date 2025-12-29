Juez bajo la lupa

Y el que no va a poder descansar estos días es el Tribunal de Disciplina Judicial, nos comentan, luego de que se diera a conocer el caso de un juez que ha sido denunciado en redes por amenazar a una mujer con un arma de fuego. Colectivos feministas de Quintana Roo han señalado que se encuentran en espera de una respuesta de la autoridad ante el hecho de que circulan imágenes en las redes y que señalan al juzgador Jonathan Yong. Incluso ya han dado cuenta de algunos datos de su historial que han llamado la atención, porque resulta que antes de convertirse en juez penal fue mando en la policía de Cancún. A reserva de que se conozca el contexto en el que ocurrieron los hechos, nos recuerdan que, cuando se dio la elección judicial quedó claro que los jueces electos tendrían en sus manos legitimarse con un buen comportamiento adentro y afuera de los juzgados. Pendientes.

