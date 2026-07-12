Hospital Geriátrico en Alemania contrata a 9 egresados de Enfermería del Conalep

Nueve egresadas y egresados de la Carrera de Enfermería del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) fueron contratados por el Centro Geriátrico Am Lerchenberg, ubicado en Wittenberg, Sajonia-Anhalt, Alemania.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó la dedicación y esfuerzo de Allen Daniel Carreón Velázquez, de Baja California Sur; Arturo Villasante Tinoco, de Ciudad de México; Olivia Xóchitl Martínez Reyes y Víctor Netzahualcóyotl García Ramírez, de Michoacán; Adrián Peralta Castillo, de Puebla; y Xiomara Zagir Gómez Puc, Adrián Alejandro Vázquez Ketz, Pablo Uriel Lagunas Chulim y Evin Joaquín González Valdivia, de Quintana Roo.

Las y los jóvenes se encuentran en etapa de preparación, con la homologación de conocimientos científico-técnico y el aprendizaje del idioma alemán.

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Para el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, la contratación de nueve egresadas y egresados del Conalep confirma la calidad y reconocimiento internacional de la Educación Media Superior, con el fortalecimiento del Bachillerato Nacional y la Nueva Escuela Mexicana (NEM), en temas como ciencias de la salud y disminuyendo la brecha de género.

Olivia Xóchitl Martínez Reyes, egresada de la carrera de Enfermería General en el plantel Conalep en Uruapan, Michoacán, externó su gran orgullo de pertenecer a este Colegio, que brinda la oportunidad de estudiar el bachillerato, y además llevar una carrera técnica permite salir directamente al campo laboral. Para ella, este no solo es un ofrecimiento de empleo, si no la oportunidad de un crecimiento profesional y personal en otro país.

En el caso de Adrián Peralta Castillo, del plantel Conalep 093 en Atencingo, Puebla, confirmó que se enteró de la Convocatoria a través del Servicio Nacional del Empleo —organismo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)—, y el ser uno de los seleccionados para trabajar en Alemania representa una gran oportunidad para su desarrollo y crecimiento profesional. Indicó que para las nuevas generaciones de egresados ellos son “la punta de lanza” y estas oportunidades ayudan a motivar a los que vienen atrás de ellos.

A Xiomara Zagir Gómez Puc, de ascendencia Maya, estudió en el Conalep de Chetumal, Quintana Roo, y aunque al inicio su familia expresó desconfianza, con el respaldo de personal del Colegio se recobró la calma sobre la formalidad del proyecto de trabajo, y solo queda aprender el idioma para cumplir este lorgo profesional.

Del plantel Río Hondo, Quintana Roo, Adrián Alejandro Vázquez Ketz, expresó su sorpresa de poder trabajar en Alemania, y actualmente es una realidad que promete aprovechar al máximo gracias al apoyo de sus profesores en el Conalep.

También es el resultado del convenio de colaboración entre el Conalep y el Instituto Goethe México, tras un proceso de selección realizado por el Servicio Nacional de Empleo (SNE) dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en conjunto con reclutadores especializados del centro hospitalario.

Actualmente, los nueve egresados del Conalep participan en el proyecto Fit para el Mercado Laboral Alemán (FIMA), mediante el cual reciben, de manera gratuita, capacitación presencial durante un año para el aprendizaje del idioma alemán, incluyendo terminología especializada del área de la salud.

Además, cuentan con un apoyo económico durante su formación y deberán acreditar los niveles A1, A2, B1 y B2 antes de incorporarse al sistema de salud de esa nación.

El Conalep es el único subsistema de Educación Media Superior que otorga una cédula como Profesional Técnico Bachiller, lo que fortalece la empleabilidad de sus egresados dentro y fuera del país.

cehr