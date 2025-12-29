PRI pide legislar en igualdad sustantiva

La legisladora Carolina Viggiano, en sesión del pleno de la Cámara alta, en imagen de archivo.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamó al Gobierno federal a implementar acciones urgentes y efectivas para frenar la violencia contra las mujeres, al advertir que persisten graves pendientes en materia de igualdad sustantiva, reflejados en feminicidios, brecha salarial y altos índices de embarazos adolescentes.

La senadora Carolina Viggiano dijo en un comunicado que “ser mujer en México es un riesgo”, al referirse a cifras oficiales que revelan que al día son asesinadas 10 mujeres y la mayoría de los casos permanecen impunes, lo que evidencia una crisis estructural de violencia de género.

La legisladora priista subrayó que siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia y agregó que persiste una brecha salarial significativa, ya que millones de mujeres reciben menores ingresos que los hombres por el mismo trabajo, lo que limita su autonomía económica y profundiza la desigualdad sustantiva.

Viggiano también alertó sobre los más de 300 mil embarazos adolescentes que se registran cada año en México, uno de los niveles más altos en América Latina, situación que, dijo, refleja fallas en las políticas de educación sexual, prevención y acceso a servicios de salud reproductiva.

En este contexto, la senadora exigió que la paridad de género se traduzca en políticas públicas reales y con presupuesto suficiente, y no sólo en discursos. Asimismo, acusó que en los últimos años han aplicado recortes a refugios para mujeres víctimas de violencia, así como retrasos en las reglas de operación y una disminución de recursos destinados a programas estatales de atención a las mujeres.

La priista advirtió que el centralismo en la asignación de recursos ha debilitado a los estados y municipios para atender la violencia contra las mujeres y sostuvo que la desigualdad salarial y los embarazos adolescentes reflejan los pendientes que enfrenta el país para alcanzar la igualdad sustantiva, por lo que llamó a crear una estrategia integral que les garantice seguridad, justicia y mejores condiciones de vida para las mujeres en México.