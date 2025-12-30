Durmientes de madera del Tren Interoceánico son perfectamente adecuados: especialista ferroviario.

El ingeniero británico, Gareth Dennis, especialista ferroviario, desmintió versiones sobre anomalías en los durmientes de madera, instalados en las vías el Tren Interoceánico, que sufrió un descarrilamiento que dejó 13 muertos.

El presidente del Permanent Way Institution y especialista en infraestructura ferroviaria, afirmó que los durmientes de madera, que tienen algunas partes del Tren Interoceánico, son perfectamente adecuados para velocidades, curvaturas y peraltes moderados.

Incluso, Gareth Dennis, autor del libro How the railways will fax the future, indicó que en el video que circula en las redes sociales “no se observa ningún defecto geométrico evidente en el vídeo”.

TE RECOMENDAMOS: Víctimas del Tren Interoceánico Velan y despiden a víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

“Los durmientes de madera son perfectamente adecuados para velocidades, curvaturas y peraltes moderados. Lo más interesante es la ausencia de arcenes de balasto, aunque, una vez más, estos no son necesarios para vías articuladas. Además, no se observa ningún defecto geométrico evidente en el vídeo”, publicó Dennis en su cuenta oficial de X.

El ingeniero británico, Gareth Dennis, especialista ferroviario, desmintió versiones sobre anomalías en los durmientes de madera del Tren Interoceánico. ı Foto: Especial.

El pronunciamiento de Gareth Dennis ocurrió después de que un video que circula en redes sociales muestra que en las vías el Tren Interoceánico hay durmientes de madera.

Dicho material generó polémica entre los usuarios de Internet, quienes acusaron negligencia e incluso corrupción.

Accidente del Tren Interoceánico deja 13 muertos

El pasado domingo 28 de diciembre, el Tren Interoceánico fue protagonista de un accidente que dejó al menos 13 personas muertas y más de 100 personas heridas.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha prometido ayuda para todas las víctimas, así como a sus familiares.

Como primera medida, anunció un apoyo económico de 30 mil pesos, mientras las personas que resultaron lesionadas son atendidas con prioridad.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación “con rigor” tras el descarrilamiento ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, la cual dedicada exclusivamente al transporte de pasajeros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR