Formación de especialistas creció 130% desde 2018, destacan en Mañanera de CSP

Tras exponer un déficit en la formación de médicos especialistas en México, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, expuso el crecimiento en el que se trabajó al respecto y que ha llevado a un aumento de 130 por ciento en los indicadores de 2018 a 2025.

Los datos expuestos durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum mostraron que mientras en 2018 se formaron ocho mil 124 especialistas, para este año la cifra ya es de 18 mil 757, misma que es la tendencia aproximada que se ha conseguido mantener los últimos cinco años.

El funcionario resaltó que con este cambio se ha conseguido formar 45 mil especialistas que no se habrían formado de haber mantenido la tendencia previa.

En un desglose por institución de salud, es el ISSSTE el que mayor crecimiento ha tenido, con 363 por ciento más de médicos en formación, seguido por el sistema de Pemex, con 162 por ciento; la Secretaría de Salud, con 102 por ciento y el IMSS con 69 por ciento.

“Por ejemplo, epidemiología, un tema importantísimo durante la pandemia, previo a la pandemia se formaban solo 60 epidemiólogos al año en nuestro país. Hoy estamos formando casi 400, 368. En el caso de medicina de urgencias, para poder atender de mejor manera las salas de urgencias de nuestros hospitales, en el 2019 se formaban 874 médicos y médicas de especialidad, hoy son cerca de 2400. Para traumatología y ortopedia pasamos de 515 a 1171. En pediatría de 887 a 1783 cirujanos, importantísimo para nuestro sector salud, pasamos de 970 a 1921, prácticamente el doble”, detalló.

Comentó que este aumento se consiguió con cambios hechos a un esquema al que calificó como arbitrario para la selección de plazas en el hospital.

Sostuvo que el nuevo modelo queda fuera de favoritismos y da fin a la incertidumbre de procesos posteriores a la elección de la sede.

“Podías tener a un candidato muy muy bueno que llegaba a un hospital y desafortunadamente en el hospital le decían que ahí no, que ahí no había espacio, que fuera a otro hospital. Lo que hemos cambiado este año es un proceso meritocrático en el cual los aspirantes de mayor puntaje y mayor promedio pueden acceder de manera preferencial a las especialidades y sede”, dijo.

El subsecretario subrayó que con esto se invierte en el futuro del país, debido a que se tratará de médicos que estarán en servicio durante décadas.

“Para reforzar son prácticamente el doble de aspirantes que los que había hace más de hace 7 años. ¿Cuántos? Son tres veces más de los que había en 2011. Y sí es importante decir que esto no simplemente son médicos que están atendiendo los hospitales, es una inversión del Estado mexicano para médicos que van a trabajar en nuestro sector salud durante 20, 30, 40 años. Es un cambio transformacional que nos permite tener más y mejores residentes, más y mejores médicos y médicas en todos los hospitales públicos de nuestro país y con un foco siempre sigue en lo público, no en lo privado”, declaró.

