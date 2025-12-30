La enmienda de Nahle

Así que hasta la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum llegó el tema del periodista Rafael León Segovia, detenido y acusado de terrorismo en Veracruz. Y es que la mandataria cuestionó el uso de este delito y pidió a la Fiscalía de Veracruz, entidad gobernada por Rocío Nahle, aclarar la detención del comunicador, afirmando que “no ha habido una acusación por terrorismo en México nunca” y que la libertad de expresión debe estar “por encima de todo”. Pues total que luego de los comentarios de la mandataria, a la gobernadora Nahle no le quedó más remedio que recular y pasó de haber declarado hace dos días que “no se detiene a una persona nada más porque sí. Para la ley todos somos iguales, ya sean periodistas o carpinteros” a “en la mañana la Presidenta hizo una declaración, la cual comparto al cien por ciento (…) aquí en México no lo hay (terrorismo)”. Nos comentan que no sólo fue el revire, sino que Nahle hasta de la Fiscalía estatal tomó su distancia en este hecho, pues pidió a la dependencia local aclarar qué fue lo que pasó. ¿Qué tal?

