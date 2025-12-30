México y EU, a sacar el compromiso del 26

Nos comentan que, como ya han reconocido los propios funcionarios del gobierno de Donald Trump, sigue habiendo muestras de que la cooperación actual entre México y EU es histórica, sobre todo en materia de seguridad. Y no sólo la ocasión de hacerle frente al narco de manera conjunta obliga a los vecinos a tomársela bien en serio, dicen, por encima de cualquier diferencia política, pues tienen encima el compromiso del Mundial de la FIFA que organizarán las naciones en conjunto con Canadá, de ahí que las Fuerzas Armadas de nuestro país y el Comando Norte estadounidense se encuartelaron casi una semana este mes, en una intensa sesión técnica en la que evaluaron, planearon y acordaron protocolos con miras a que nada se salga de control durante la fiesta pambolera más importante del mundo. Eso sí, dejaron bien claro, toda la coordinación se ha dado sin salirse de los márgenes de la reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a las soberanías y territorios nacionales, justo como lo ha pedido la Presidenta Claudia Sheinbaum.