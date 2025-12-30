Otro juez en el ajo

Vaya embarrada la que se dio el juez de control penal José Luis Jonathan Yong Mendoza, cuya cuestionable conducta dejó claro que su perfil ya quedó lejos de lo que debe garantizar un administrador de la justicia. Y es que al juzgador se le captó amenazando con un arma de fuego a su pareja en plena vía pública, en el fraccionamiento Residencial Palmaris de Cancún. Ahí, donde, nos dicen, el juez se sintió intocable, los vecinos lo grabaron cuando apuntó con un arma a una mujer que estaba tirada en el suelo. Cuentan los que estuvieron ahí que, Yong Mendoza, quien, por cierto, resultó electo en los recientes comicios del Poder Judicial, también amenazó a guardias privados. El escándalo ya sirvió para poner a este personaje bajo la lupa y descubrir que cuando fue director de la Policía en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en 2021, fue señalado de estar vinculado con una mafia rumana y que la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló cuentas a él y a su padre. Una fichita, pues.