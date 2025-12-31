¿Crucifican al hijo del padre… de Morena?

Cuentan que ya se ha levantado bastante polvo alrededor del partido oficialista, después de que el periodista Mario Maldonado publicara que Morena está afinando los detalles de un reacomodo mayor el próximo año que, entre sus principales ejes, prevé la salida de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, debido a los malos resultados electorales que se le han achacado en Durango y Veracruz, donde su labor como secretario de Organización dejó mucho que desear, además del desgaste político acumulado tras diversos escándalos en su órbita. Según Maldonado, como en una suerte bíblica, la decisión llega directamente del expresidente, quien habría pedido a su vástago “volver al origen”, allá en Palenque, la casa del padre, donde, quizá, podría buscar una diputación local y reconstruirse como ave fénix desde tierras tabasqueñas. ¿Será?

