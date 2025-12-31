Morena tira al Verde en Veracruz

Nos dicen que no hay que perder de vista la suerte de guerra civil que atraviesa la 4T en Veracruz, donde Morena tumbó el triunfo electoral de su aliado, el Partido Verde, en el municipio de Tamiahua, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acreditara, como acusaron los guindas, que los del partido del tucán rebasaron el tope de gastos de campaña con dolo, con lo que obtuvieron ventajas indebidas para ganar. Se comenta que la noticia de la nulidad de la elección no llegó nada bien a la oficina de la alcaldesa electa de Tamiahua, Citlali Medellín, quien vio revocada su constancia de mayoría, al dictaminarse que se le pasó la mano con un gasto adicional para sus actividades proselitistas de 108 mil 235.82 pesos, justo cuando ya tenía todo listo para asumir funciones este primero de enero.