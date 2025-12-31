Por rebase de gastos, TEPJF anula elección en Tamiahua

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló este martes la elección municipal de Tamiahua, Veracruz, donde había resultado triunfadora la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Citlalli Medellín Careaga, al comprobar que la aspirante rebasó en 67.73 por ciento el tope de gastos de campaña.

La decisión se tomó horas antes de que el Congreso estatal tomara protesta a los nuevos alcaldes veracruzanos.

EL DATO: EN LA SESIÓN el TEPJF validó el resultado de la elección del municipio de Jáltipan, para el candidato emecista Gildardo Maldonado, quien rendirá protesta el 31 de diciembre.

El TEPJF estableció que la candidata del PVEM excedió el límite de gastos en 108 mil 325 pesos, una irregularidad que los magistrados calificaron como “violación grave” por haber “afectado de manera sustancial la equidad en la contienda”.

En la sesión pública, el órgano jurisdiccional determinó que el rebase no constituyó una falta menor o aislada, sino que proporcionó a la candidata “una capacidad significativamente mayor de difusión de propaganda”, lo que alteró las condiciones equitativas entre los contendientes.

67.73 Por ciento excedió la candidata del PVEM el límite de gastos de campaña

Los magistrados consideraron que esta ventaja económica ilegal tuvo un impacto directo en el resultado electoral, pues permitió a Medellín posicionarse desproporcionadamente frente a sus adversarios.

Con esta resolución, la Sala Superior revocó la sentencia previa de la Sala Regional Xalapa, que había validado los resultados electorales de Tamiahua.

El magistrado presidente Gilberto Bátiz fue contundente al exponer: “La Sala Regional Xalapa reconoció expresamente la existencia de un rebase al tope de gastos de campaña por parte del Partido Verde y su candidata. Sin embargo, omitió realizar un análisis integral y sustantivo para determinar si dicha infracción fue dolosa y determinante para el resultado de la elección. Esta omisión justifica, a juicio de la ponencia, la intervención de la Sala Superior al tratarse de un cuestionamiento sobre la regularidad constitucional del proceso electoral”.

Los partidos Morena y del Trabajo fueron quienes impugnaron la validez de la elección ante la Sala Superior, al argumentar irregularidades que afectaron a su candidata, Cindy Gabriela Cruz, quien quedó en segundo lugar en los comicios.

(LA SALA Regional Xalapa) omitió realizar un análisis integral y sustantivo para determinar si dicha infracción fue dolosa y determinante para el resultado de la elección”

La coalición impugnante sostuvo, desde el principio, que las condiciones de inequidad generadas por el excesivo gasto de campaña de la candidata del PVEM viciaron la competencia electoral.

Luego de esta resolución, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá organizar una elección extraordinaria en el municipio de Tamiahua para elegir a su autoridad municipal. El proceso extraordinario implicará una nueva inversión de recursos públicos y retrasará la instalación del gobierno municipal del norte de Veracruz.

La candidata del PVEM, Citlali Medellín, calificó la resolución de la Sala Superior del TEPJF como una “triste noticia”, y anunció que se postulará nuevamente en el proceso extraordinario. “Vamos a volver a participar y vamos a volver a ganar, de eso no tengo la menor duda”.