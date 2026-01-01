Movimiento Ciudadano plantea reforma para combatir gentrificación y dignificar viviendas

Ante el encarecimiento acelerado de la vivienda en las principales ciudades del país, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Vivienda con el fin de garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible, así como frenar los efectos de la gentrificación.

La propuesta busca atender un fenómeno que ha impactado de manera directa a ciudades como Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México, donde el aumento de precios ha desplazado a familias de menores ingresos y convertido la vivienda en un bien cada vez más inaccesible.

Gaona señaló que una vivienda digna no debe entenderse únicamente como un inmueble, sino como un espacio que permita condiciones adecuadas para la salud, la educación, la seguridad, el trabajo y el desarrollo integral de las familias. Sin embargo, reconoció que en México este derecho se ha transformado en una aspiración difícil de alcanzar, especialmente en zonas metropolitanas.

Ley de vivienda ı Foto: Pixabay

El legislador emecista advirtió que factores como la especulación inmobiliaria, las presiones del mercado, la falta de planeación urbana sostenible y la desarticulación de políticas públicas locales han contribuido a profundizar la crisis habitacional, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.

Con la reforma a la Ley de Vivienda, Movimiento Ciudadano plantea impulsar mecanismos y acciones que permitan contener la gentrificación y asegurar que todas las personas tengan acceso a viviendas decorosas, adecuadas y a precios accesibles.

Gaona explicó que la iniciativa busca actualizar el marco legal en materia habitacional, alineándolo con la realidad que enfrentan las ciudades mexicanas y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. El objetivo final, sostuvo, es avanzar hacia ciudades y asentamientos humanos más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Segunda marcha contra la gentrificación, al sur de la Ciudad de México en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

