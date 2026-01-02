El 70% de mexicanos prevé aumentos en costo de vida

La mayoría de los mexicanos estima que en los próximos seis meses se tendrá un aumento generalizado en sus gastos cotidianos, con el 73 por ciento que considera que los alimentos serán más caros y 72 por ciento que anticipa aumentos en los servicios del hogar, sostuvo un estudio de Ipsos, empresa de investigación de mercado y sondeo.

El análisis refiere que 73 por ciento de los consumidores estima que habrá incremento en el precio de la gasolina; el 62 por ciento cree que las actividades sociales costarán más y el 48 por ciento, espera aumento en las rentas y las hipotecas.

“Los datos del estudio muestran un contexto global en el que, aunque algunas señales económicas generan tranquilidad, las expectativas a futuro son predominantemente negativas, en México aunque la situación actual no parece la mejor, sobresale el optimismo de algunos. El sentimiento de incertidumbre y la preocupación por la inflación, el desempleo y la poca estabilidad, plantea un reto para todos, empresas, gobiernos y consumidores”, destacó Fernando Álvarez Kuri, senior business director para Ipsos en México.

En este sentido, explicó que aunque la situación económica actual no es “la mejor” existe cierto optimismo para este 2026 tal como lo reflejan los encuestados, con 21 por ciento asegurando que espera tener más dinero durante este año, “ubicándonos en el top de países con actitud positiva, sólo después de Tailandia con 28 por ciento, India con 23 por ciento y Colombia con 23 por ciento”.

La encuesta (que fue realizada en 30 países por Ipsos en su plataforma en línea Global Advisor a un total de 23 mil 772 adultos), también arrojó que 34 por ciento de los encuestados considera que México se encuentra en una recesión económica, mientras que el 40 por ciento desconoce.

“Seis de cada 10 mexicanos creen que el número de desempleados subirá en el futuro próximo”, dijo.