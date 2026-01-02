El Poli, de manteles largos

Nos hacen ver la importancia que ha tenido el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la historia de México, no sólo por su papel en la tecnificación del país desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, sino por el rol estelar que está jugando en la era actual, al representar un respaldo para los proyectos de innovación por los que ha apostado la primera mujer en dirigir los destinos de la nación, como la creación del primer auto eléctrico nacional, Olinia, el diseño de semiconductores Kutsari o la misión satelital Ixtli, que busca poner en órbita una constelación de satélites para la observación del territorio. Esto, comentan, aunado a los ánimos de renovar la educación científica de las y los mexicanos, coronan los 90 años de la institución encaminada a poner “la técnica al servicio de la Patria”.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Freno de mano a los autos chocolate