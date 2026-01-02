La Presidenta, con los gamers

Tal como lo anunció, la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo efectivo su veto al impuesto a los videojuegos que los diputados, con la mayoría de Morena, aprobaron a finales del año pasado, aun con el rechazo de la mandataria. A pesar de que legisladores como Ricardo Monreal dijeron que, para esto, la Jefa del Ejecutivo debía presentar una nueva iniciativa de reforma, ya en las últimas horas de 2025, Sheinbaum publicó el decreto con el que se otorga un estímulo fiscal del 100 por ciento a estos desarrollos de entretenimiento, con el que evita que se aplique el gravamen del 8 por ciento, ya inscrito en la ley. Nos dicen que, ante el golpe de timón de Palacio Nacional, habrá que estar atentos a las reacciones en San Lázaro, donde los del oficialismo no quedaron tan contentos con el jalón de orejas que les dio la mandataria. Pendientes.

