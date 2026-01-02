México inicia año con ‘5 buenas noticias’, destaca Sheinbaum

En el marco de la primer conferencia del año, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el país inicia el 2026 con cinco buenas noticias en materia económica.

La mandataria federal resaltó al arranque de su conferencia que México se ha posicionado como el segundo país con menos desempleo a nivel mundial.

También comentó que el peso registró su mejor ganancia frente al dólar desde 1991, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mejor año desde 2009 y la Bolsa Institucional de Valores, desde que abrió en 2018.

Como parte de esto, destacó lo dado a conocer previamente por la secretaria de Turismo, Josefina Hernández, respecto a registrarse un aumento del 13 por ciento en la llegada de turistas a México.

Conferencia de prensa matutina. Viernes 02 de enero 2026 https://t.co/ZrMDwCFOsT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 2, 2026

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que estos resultados se sustentan en cifras oficiales presentadas por dependencias federales y organismos autónomos, y subrayó que forman parte del balance con el que inicia el país el año 2026.

Sheinbaum reiteró que el posicionamiento de México como uno de los países con menor nivel de desempleo a nivel mundial corresponde a datos recientes en materia laboral, los cuales —dijo— reflejan un desempeño favorable del mercado de trabajo.

En relación con el tipo de cambio, la mandataria federal destacó que el comportamiento del peso frente al dólar durante el último año representa su mejor desempeño desde 1991, de acuerdo con los registros oficiales, lo que fue presentado como uno de los indicadores positivos al arranque del año.

Respecto al desempeño de los mercados financieros, la presidenta indicó que la Bolsa Mexicana de Valores cerró su mejor año desde 2009, mientras que la Bolsa Institucional de Valores alcanzó su mejor resultado desde su apertura en 2018, conforme a los datos expuestos durante la conferencia.

En el rubro turístico, Sheinbaum retomó la información dada a conocer por la secretaria de Turismo, Josefina Hernández, quien informó que durante el último año se registró un incremento del 13 por ciento en la llegada de turistas a México.

Finalmente, la presidenta afirmó que estos indicadores forman parte de las cinco buenas noticias económicas con las que inicia el país este 2026, de acuerdo con lo expuesto en la primera conferencia del año.

MSL