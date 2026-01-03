Extraen datos de caja negra tras accidente de Tren Interoceánico

El dispositivo está a resguardo en una bodega

Peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron extraer la información contenida en la caja negra de la locomotora que se descarriló en el Corredor Interoceánico de Oaxaca, un dispositivo clave que podría revelar las causas del accidente ferroviario que ha cobrado la vida de 14 personas y dejado decenas de heridos.

El dispositivo permanece resguardado en una bodega de indicios mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

El Dato: La mañana del 28 de diciembre, la locomotora sobre el Corredor Interoceánico tuvo un descarrilamiento de uno de sus vagones.

La extracción de datos se realizó con apoyo de la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria y forma parte de una investigación exhaustiva que incluye dictámenes periciales en genética, química forense, informática, ingeniería civil y arquitectura, según informó la FGR mediante una ficha informativa.

La mañana del pasado 28 de diciembre la locomotora que recorría el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (uno de los proyectos insignia de la anterior administración federal inaugurado en 2023) sufrió el descarrilamiento de uno de sus vagones.

Como parte del proceso de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial recibieron la comparecencia del apoderado legal de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, quien entregó diversos indicios que ya fueron integrados a la carpeta de investigación.

Además, personal de la Fiscalía localizó equipaje en el lugar del siniestro, el cual está siendo inventariado para su posterior devolución a las víctimas que permanecen hospitalizadas.

17 personas continúan hospitalizadas producto del descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Fiscalía Especializada de Control Regional trabaja coordinadamente con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para dar seguimiento al estado de salud de los hospitalizados, contactar a lesionados e ilesos, y mantener comunicación permanente con familiares de los fallecidos.

En colaboración con el gobierno estatal, se prevé que personal acuda a hospitales para facilitar la reclamación de pertenencias.

La FGR aseguró que habrá reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, mientras todas las diligencias continúan en colaboración con autoridades federales y estatales para esclarecer las circunstancias del accidente.

En tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que a casi una semana de los hechos continúan hospitalizadas 17 personas y aseguró que varios lesionados ya fueron trasladados a nosocomios en la Ciudad de México.

Durante la conferencia mañanera, la mandataria expresó su pésame a la familia de Hilda Alcántara, quien murió el jueves y se convirtió en la víctima mortal número 14 del incidente.

“Que por cierto nuestro pésame a la familia de la persona que el día de ayer falleció, doña Hilda, fue trasladada a un hospital en Oaxaca y de todas maneras no pudo salvarse por las heridas que tenía”, lamentó Claudia Sheinbaum.

“Quedan 17 personas en los hospitales todavía, muchas de ellas fueron trasladadas ya a la Ciudad de México u otros hospitales”, agregó.

La mandataria federal reiteró que la investigación corre a cargo de la FGR y que se garantizará que la vía retome sus recorridos de forma segura.

Oposición pide frenar ruta ferroviaria

Por: Claudia Arellano

Después de que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) reconoció que no existen manuales de procedimiento actualizados que garanticen la seguridad de los pasajeros en los trenes en México, el diputado federal y vocero del PAN en San Lázaro, Federico Döring, denunció que la ARTF no actuó como lo recomendó en 2023 la Auditoría Superior de la Federación.

Döring añadió que resulta indispensable la separación del cargo del responsable de operaciones del Tren Interoceánico hasta que existan manuales que garanticen seguridad. “Hasta que se haya hecho un peritaje confiable e independiente de la seguridad de los trenes chatarra”.

El diputado federal del PAN Héctor Saúl Téllez expuso que el Gobierno y la Fiscalía General de la República deben aclarar a la opinión pública si la calidad de los balastos fue óptima para el tren que descarriló. “Es una gran tarea que tendrá Ernestina Godoy, aquí veremos si en realidad tiene rostro de justicia o impunidad”, comentó.

Téllez dijo que no separar del cargo al que no supo prevenir la tragedia en Oaxaca es hacerse cómplice.