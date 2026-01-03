Sheinbaum desestima amagos de Trump sobre intervención en México: ‘Hay entendimiento’

La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las declaraciones que hizo este sábado su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre lo que consideró una necesidad de intervenir en México para combatir a los cárteles del narcotráfico, pues, dijo la mandataria federal mexicana, hay “entendimiento y comunicación” entre ambos países.

En entrevista con medios tras su visita al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, la presidenta fue cuestionada sobre las declaraciones de Trump, quien más temprano afirmó a la cadena Fox News que, así como se había ejecutado una operación en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, acusado por varios delitos de narcotráfico, era necesario intervenir en México.

A propósito, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Trump ha emitido declaraciones similares en más de una ocasión, y que seguirá negándose a una intervención de este tipo en respeto a los principios de colaboración sin subordinación.

En este sentido, Sheinbaum Pardo destacó que entre México y Estados Unidos hay una “muy buena relación”, así como “comunicación” y “entendimiento”.

Sobre el ataque que ordenó Trump contra Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro, Claudia Sheinbaum reiteró su condena a “cualquier intervención” que atente contra la soberanía de los países.

Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país que está establecida en la constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto, de igual manera el artículo segundo de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar sin una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas, ese es nuestro posicionamiento Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sin embargo, sobre el anuncio de Trump de que Estados Unidos administrará el poder en Venezuela mientras se vuelve posible una transición ordenada, Sheinbaum aseguró que se coordinará con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para mantener las relaciones con la nación sudamericana.

