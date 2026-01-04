Sheinbaum asegura que México avanza hacia la soberanía energética con el fortalecimiento de PEMEX

Directivos de Pemex e ICA acompañan a la jefa del Ejecutivo en el recorrido por las obras de modernización en Atitalaquia, Hidalgo.

Desde la refinería de Tula, en Hidalgo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha recuperado su capacidad de refinación y que el país avanza en la consolidación de la soberanía energética, al inicio del año 2026.

Durante un evento en la refinería de Tula, Hidalgo, la presidenta señaló que durante años existió un intento por desaparecer a PEMEX, reducir su capacidad y privatizarlo, a través de la incorporación paulatina de empresas privadas, particularmente en la producción de petróleo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisa la instalación de un nuevo reactor en la Refinería de Tula para fortalecer la soberanía energética. ı Foto: Presidencia

Recordó que este proceso comenzó en 1992 y se profundizó con la reforma energética de 2013, impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la presidenta, dicho modelo provocó una caída en la producción petrolera, un endeudamiento histórico de PEMEX, que alcanzó los 100 mil millones de dólares, así como el deterioro de las refinerías del país.

Sheinbaum indicó que el cambio de rumbo se dio en 2018, con la llegada de la Cuarta Transformación, cuando se impulsó la recuperación del control del sector energético por parte del Estado.

Añadió que recientemente se realizaron modificaciones constitucionales al artículo 28 para que PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejaran de ser consideradas “empresas productivas del Estado” y recuperaran su carácter de empresas públicas, pertenecientes al pueblo de México.

Directivos de Pemex e ICA acompañan a la jefa del Ejecutivo en el recorrido por las obras de modernización en Atitalaquia, Hidalgo. ı Foto: Presidencia

Explicó que también se estableció que PEMEX y la CFE no deben ser consideradas monopolios, lo que les permite producir energía y petrolíferos sin restricciones legales bajo esa figura.

Este cambio, dijo, permitió revertir parte de la reforma de 2013, modificar leyes clave y reintegrar verticalmente a PEMEX bajo un solo consejo de administración.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisa la instalación de un nuevo reactor en la Refinería de Tula para fortalecer la soberanía energética. ı Foto: Presidencia

La presidenta destacó que actualmente México cuenta con ocho refinerías: las seis históricas, la refinería Olmeca en Dos Bocas y la refinería de Deer Park, ya en su totalidad propiedad de PEMEX. En conjunto, afirmó, estas instalaciones producen más de un millón de barriles diarios, una cifra que no se alcanzaba desde hace dos décadas.

Señaló que la modernización de instalaciones, como la refinería de Tula, permite producir combustibles con menor contenido de azufre, lo que reduce impactos a la salud y al medio ambiente. Finalmente, afirmó que la recuperación de la capacidad de refinación fortalece la autosuficiencia energética del país y permite a México producir los petrolíferos que requiere para su desarrollo económico.

El nuevo reactor hidrodesulfurizador de naftas permite la producción de combustibles con menor contenido de azufre en beneficio del medio ambiente. ı Foto: Presidencia

En su mensaje, la mandataria federal agradeció al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca; a la secretaria de Energía, Luz Elena González; al director general de PEMEX, Víctor Rodríguez, y especialmente a las y los trabajadores de la empresa productiva del Estado.

