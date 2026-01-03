Sheinbaum pide a EU seguir principio juarista: ‘El respeto al derecho ajeno es la paz’

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció nuevamente sobre la operación que ejecutó Estados Unidos este sábado en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro, y dijo que Washington debería guiarse bajo el principio juarista de: “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

A través de una breve publicación en redes sociales, Sheinbaum Pardo recordó la frase del expresidente mexicano Benito Juárez, y dijo que ésta puede dar una lección valiosa a Estados Unidos, que este sábado ejecutó una operación contra Maduro Moros.

“La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las Naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”, escribió Sheinbaum en la red social X.

La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las Naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

Lo anterior después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la captura de Maduro y que Washington tomará provisionalmente el control de Venezuela hasta que sea posible una transición ordenada.

Claudia Sheinbaum ya había emitido un pronunciamiento sobre estos hechos, para lo cual citó el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas.

“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”, citó a mandataria federal mexicana en una publicación en X.

Posteriormente, entrevistada por medios en Tlaxcala, Sheinbaum Pardo reiteró su condena a “cualquier intervención” y aseguró que siempre se guiará bajo los principios de respeto a la soberanía y colaboración sin subordinación.

