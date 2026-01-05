Conmemoran el 45 aniversario del Colegio de Defensa Nacional

Ceremonia del 45 Aniversario de la Creación del Colegio de Defensa

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo encabezó el 45 aniversario de la creación del Colegio de la Defensa Nacional, institución dedicada a la formación de cuadros estratégicos en materia de seguridad y defensa nacional.

“La sobresaliente trayectoria de quienes han tenido el privilegio de formar parte de este plantel reafirma su visión de consolidarse como la máxima institución educativa en temas de seguridad nacional, generadora de doctrina y de líderes capaces de implementar y proyectar políticas públicas en seguridad nacional”, aseguró.

La ceremonia se realizó en el Campo Militar No. 1-B, en donde también participó el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, entre otros mandos. Durante el acto se llevó a cabo la develación de una placa conmemorativa por las más de cuatro décadas de labor académica del plantel.

Destacan trascendencia histórica y académica del Colegio de la Defensa Nacional #CODENAL https://t.co/mVtB7FafVC pic.twitter.com/yBIwFR5YIB — Quadratín México (@QuadratinMexico) January 5, 2026

En su mensaje, el director del Colegio de Defensa Nacional, general José Ernesto San Román, destacó que el CODENAL, fundado el 1 de enero de 1981, se ha consolidado como un referente en la generación de pensamiento estratégico en seguridad nacional, al integrar en sus aulas a personal militar, naval, civil y a becarios extranjeros.

Subrayó que, a lo largo de 45 años, el Colegio ha formado a más de mil 300 egresados a través de la Maestría en Seguridad Nacional, tanto en modalidad presencial como en la reciente modalidad mixta. Entre sus exalumnos se encuentran cinco exsecretarios de la Defensa Nacional, un secretario de Marina y 22 embajadores.

Las autoridades militares destacaron que dicha institución mantiene su compromiso con la excelencia académica y con la preparación de líderes capaces de analizar y responder a los desafíos actuales y futuros que enfrenta el Estado mexicano en materia de seguridad y defensa.

Ceremonia del 45 Aniversario de la Creación del Colegio de Defensa ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT