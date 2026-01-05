Dan prisión preventiva a Pedro Inzunza Noriega, ‘El Sagitario’, operador de confianza de ‘El Chapo Isidro’

Un juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de los Beltrán Leyva.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), “El Sagitario” es señalado por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo, además de delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

Pedro Inzunza Noriega, "El Sagitario", detenido el 31 de diciembre de 2025 en Culiacán. ı Foto: Especial

Pedro Inzunza Noriega fue capturado el 31 de diciembre de 2025 durante el cateo a un inmueble en Culiacán, Sinaloa, donde fueron detenidos Miguel “N”, Gaudencio “N” y Juan “N” —a quienes también se les dictó prisión preventiva automática—, y se aseguraron armas, drogas, laboratorios y precursores químicos.

De acuerdo con autoridades federales, los detenidos fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Al respecto, este 5 de enero la FGR precisó que Pedro Inzunza Noriega y los otros tres hombres permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1,“El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La captura de “El Sagitario” ocurre en el marco de las investigaciones tras un enfrentamiento armado ocurrido el 30 de noviembre de 2025 en el municipio de Choix. En ese hecho fue abatido Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”, hijo de Pedro Inzunza Noriega y considerado mano derecha de “El Chapo Isidro”.

Pedro Inzunza Coronel era buscado en Estados Unidos, donde el 13 de mayo de 2025 fue acusado, junto a su padre, “El Sagitario”, de narcoterrorismo, lavado de dinero y de producir y traficar fentanilo como líderes del Cártel de los Beltrán Leyva. Son los primeros mexicanos en ser acusados de “narcoterrorismo” por el país norteamericano.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Pedro Inzunza Noriega controlaba rutas estratégicas de contrabando entre México y Estados Unidos, principalmente para el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína .

El gobierno estadounidense indica que Pedro Inzunza Noriega tendría 62 años y sería originario de Los Mochis, Sinaloa. Es conocido, también como “El 120″. Según el Registro Nacional de Detenciones, al momento de su detención se encontraba en silla de ruedas .

cehr