Cae Pedro Inzunza Noriega, ‘El Sagitario’, acusado de narcoterrorismo por EU

Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla” habría sido detenido este miércoles por autoridades federales tras un operativo en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con El Universal, la captura ocurrió tras un cateo a un inmueble de la colonia Guadalupe, donde también fueron aprehendidas otras tres personas, aseguradas armas de fuego e incautadas diversas dosis de droga.

De acuerdo con Foro TV, Pedro Inzunza Noriega, junto a los otros detenidos serán trasladados vía aérea a la Ciudad de México, donde quedarán a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

A su vez, al citar un informe autoridades federales, Milenio refiere que la captura de “El Sagitario”, señalado como hombre de confianza de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, ocurre en el marco de las investigaciones tras un enfrentamiento armado ocurrido el 30 de noviembre de 2025 en el municipio de Choix.

En ese hecho fue abatido Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”, hijo de Pedro Inzunza Noriega y considerado mano derecha de “El Chapo Isidro”. También fueron detenidos otros dos presuntos narcotraficantes, identificados como Adelemo “N” y Miguel “N”; además, se aseguraron inmuebles, laboratorios, armas, drogas y precursores químicos.

Pedro Insunza Coronel, "Pichón", fue abatido en Sinaloa. ı Foto: X, @USAmbMex / Cuartoscuro / La Razón

Pedro Inzunza Coronel era buscado en Estados Unidos, donde el 13 de mayo de 2025 fue acusado, junto a su padre, “El Sagitario”, de narcoterrorismo, lavado de dinero y de producir y traficar fentanilo como líderes del Cártel de los Beltrán Leyva. Son los primeros mexicanos en ser acusados de “narcoterrorismo” por el país norteamericano.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Pedro Inzunza Noriega controlaba rutas estratégicas de contrabando entre México y Estados Unidos, principalmente para el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína .

Según el gobierno estadounidense, Pedro Inzunza Noriega tendría 62 años y sería originario de Los Mochis, Sinaloa. Es conocido, también como “El 120″.

En el operativo de este 31 de diciembre, según los reportes, participaron elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

cehr